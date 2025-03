In queste ore Shaila Gatta ha avuto diversi sfoghi nella casa del Grande Fratello. Tutto è nato a seguito della scorsa puntata del GF, dove il verdetto del televoto ha decretato come terza finalista di questa edizione Zeudi Di Palma, a scapito della ballerina, la cui percentuale si è fermata al 22%. Questo esito ha generato un certo malessere nella ragazza che, infatti, ha manifestato la sua insofferenza e non ha potuto fare a meno di accusare Lorenzo Spolverato per quanto accaduto.

Lo sfogo di Shaila Gatta per non essere stata eletta finalista del GF

Shaila Gatta ancora non ha digerito il fatto di non essere stata eletta come finalista del GF, contrariamente al suo fidanzato Lorenzo Spolverato. In occasione di uno sfogo con alcune compagne d’avventura, Shaila ha ammesso di essere convinta che a penalizzarla sia stata proprio la relazione con Lorenzo. Instaurando sin dal primo momento una storia d’amore, la giovane ha finito per comportarsi come “la fidanzata di”, invece che mettere al primo posto se stessa.

Per tutto questo tempo trascorso all’interno della casa, Shaila ha messo al primo posto il suo fidanzato, assecondando le sue pesantezze, i suoi capricci e i suoi modi di fare, invece di privilegiare se stessa. Di questo, naturalmente, non accusa direttamente Lorenzo, ma più se stessa, in quanto si recrimina il non aver pensato in primis a lei. Adesso, dunque, ha ammesso che se non dovesse arrivare in finale, come invece è accaduto a Lorenzo, le girerebbero davvero i cogl**ni.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il confronto con Lorenzo Spolverato e la decisione di Shaila

Parole molto forti quelle di Shaila che, ovviamente, hanno suscitato un certo sgomento sul web. Ad ogni modo, la ragazza ha deciso di esternare il suo malessere anche al diretto interessato, a cui ha fatto un discorso piuttosto serio. In particolare, la ragazza ha ammesso che d’ora in avanti sente il bisogno di privilegiare se stessa, a scapito anche dell’amore che nutre per Spolverato. Lei, prima di essere la sua fidanzata, infatti, è una persona singola e adesso è giunto il momento di dimostrarlo. Con queste parole, dunque, la Gatta ha ammesso di essere disposta ad allontanarsi da Lorenzo pur di raggiungere i suoi obiettivi.

Molti telespettatori del programma hanno ironizzato sulla sincerità dei sentimenti che ci sono tra Shaila e Lorenzo. La ragazza, infatti, sarebbe così innamorata del suo fidanzato al punto da sacrificare il loro legame pur di arrivare in finale. Evidentemente, dunque, l’amore non è così forte.