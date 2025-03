In questi giorni sono circolate sul web delle voci secondo le quali sembrerebbe che la relazione tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli potesse essere stata messa in discussione da alcune cose che si sarebbero verificate dentro e fuori la casa del Grande Fratello. Fino a questo momento, però, si trattava solo di indiscrezioni e pettegolezzi, ma in queste ore c’è stato l’intervento di Alfonso. Mediante il suo account di Instagram, infatti, il giovane ha fatto chiarezza in merito alla situazione.

L’intervento di Alfonso D’Apice sull’allontanamento tra Chiara e Zeudi

Nella casa del GF stanno cambiando degli equilibri. Il rapporto tra Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli pare sia a rischio, a causa di alcune discussioni che ci sono state tra di loro. Di questo sembra essere molto deluso Alfonso D’Apice che, mediante un intervento sui social, ha voluto fare chiarezza sulla faccenda.

Il giovane ha esordito dicendo di essere stato inondato di messaggi volti a spronarlo ad esprimere la sua opinione in merito all’allontanamento tra Chiara e Zeudi, e il repentino avvicinamento tra la Cainelli e Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ebbene, Alfonso ha rotto il silenzio ed ha ammesso di non essere molto d’accordo con il comportamento della sua fidanzata. malgrado questo, però, lui è sempre schierato dalla sua parte pronto ad appoggiarla e sostenerla.

Alfonso smentisce la crisi e svela che farà nella prossima puntata del GF

Alfonso ha anche precisato che, se fino a questo momento non è ancora intervenuto per difendere la sua fidanzata è perché non ritiene che la giovane ne abbia bisogno. A suo avviso, infatti, Chiara si sa benissimo difendere da sola. Ad ogni modo, se dovesse essere necessario, lui non esiterà a schierarsi dalla sua parte e a proteggerla, come ha sempre fatto con le persone a cui tiene. In questo modo, dunque, D’Apice ha smentito tutte le voci inerenti una possibile crisi tra i due.

In seguito, poi, Alfonso ha anche svelato che cosa farà nel corso della prossima puntata del GF. Nello specifico, l’ex gieffino ha rivelato che non si sbilancerà perché non vuole influenzare il percorso della sua fidanzata. Malgrado questo, però, si augura che Chiara capisca da sola che l’unica amicizia sincera all’interno della casa sia quella con Zeudi e non quella con Shaila. Se non dovesse accorgersene mentre è ancora in casa, però, Alfonso è convinto che se ne renderà conto una volta uscita, quando scoprirà tante cose che ora non può sapere.