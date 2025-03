Nella casa del Grande Fratello stanno cambiando degli equilibri. Alcuni rapporti che sembravano essersi ormai consolidati, si stanno sgretolando. In particolar modo, a generare clamore ultimamente è stata Zeudi Di Palma. La ragazza ha avuto delle discussioni con alcuni concorrenti, cosa che l’ha spinta a fare delle accuse anche ad alcune sue amiche nella casa, che non sembrano averla difesa come lei avrebbe voluto. Questo suo modo di agire ha spinto alcune ragazze a rivalutare la coinquilina, fino a prendere delle decisioni in merito alla loro amicizia. Le persone coinvolte sono Shaila Gatta e Chiara Cainelli.

Shaila Gatta contro Zeudi Di Palma al GF

Shaila e Chiara si sono concesse un momento di relax e di chiacchiere nella casa del Grande Fratello. Le due ragazze si sono confrontate soprattutto in merito ai comportamenti che sta assumendo Zeudi nell’ultimo periodo. La più perentoria è stata, sicuramente, la Gatta, la quale ha portato alla luce alcuni comportamenti impropri della loro amica.

La ballerina ha ammesso di non aver apprezzato il modo di fare di Zeudi, specie quando ha accusato alcune sue amiche per non averla difesa abbastanza. Secondo il punto di vista della ragazza, Zeudi non cerca amiche all’interno della casa, bensì alleate, in grado di intervenire per prendere le sue difese, dal momento che lei non sa farlo da sola.

La decisione di Shaila e il malessere di Chiara Cainelli

Shaila è stata piuttosto rigida nell’esprimere il suo pensiero, mentre Chiara ha ammesso di stare piuttosto male. La Cainelli ieri ha avuto una discussione con Zeudi e, malgrado i suoi tentativi di chiarirsi con la coinquilina, la Di Palma non ne ha voluto sapere. Proprio per questo motivo, Chiara sta molto male. Shaila, però, l’ha invitata a non pensarci e a prendere le distanze dalla coinquilina, cosa che farà anche lei.

La Gatta, infatti, ha ammesso di aver rivalutato la compagna d’avventura in maniera decisamente negativa. Proprio per tale motivo, ha deciso che, per il tempo che resta da trascorrere all’interno della casa, lei non farà più passi verso la Di Palma. Nel frattempo, quest’ultima non è stata messa al corrente di tutto ciò, quindi, non resta che attendere per vedere come reagirà.