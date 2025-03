La relazione tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli potrebbe essere a rischio. Mentre la ragazza sta continuando la sua esperienza nella casa del Grande Fratello, pare che al di fuori si stiano verificando delle cose che potrebbero compromettere la relazione nata tra i due.

Alfonso D’Apice deluso da Chiara? Cosa starebbe succedendo fuori dal GF

Il rapporto tra Alfonso e Chiara continuerà anche dopo la fine del Grande Fratello? Stando ad alcune recenti segnalazioni pare che le cose potrebbero non andare in questa direzione. Nello specifico, alcuni utenti hanno notato degli strani comportamenti da parte del ragazzo, che stanno spingendo a credere che non stia apprezzando il comportamento della Cainelli all’interno della casa.

L’influencer Deianira Marzano ha riportato i messaggi di alcuni utenti i quali hanno notato che Alfonso non commenti e non metta più like a video e contenuti che riguardano la sua fidanzata. Questo sta spingendo molti a credere che il motivo celato dietro questa decisione risieda nel fatto che D’Apice non apprezzi il fatto che Chiara stia facendo comunella con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta e si sia, invece, allontanata da Zeudi Di Palma, sulla quale si è recentemente sfogata.

Emerse cose sgradevoli su Chiara? La reazione di Alfonso

Questa è un’ipotesi sicuramente plausibile, tuttavia, Deianira ha posto l’accento su di un’altra questione. Nello specifico, l’influencer ha detto che il distacco di Alfonso potrebbe anche essere dovuto al fatto che il ragazzo, una volta fuori dalla casa del GF, avrebbe scoperto delle cose su Chiara che non gli avrebbe fatto molto piacere, ragion per cui avrebbe deciso di allontanarsi gradualmente.

Al momento, però, il diretto interessato non è ancora intervenuto sulla faccenda. Alfonso si è allontanato dai social, sta di fatto che non pubblica contenuti da più di 24 ore. Adesso non resta che attendere per vedere se gli ritornerà la voglia di condividere contenuti con i suoi fan anche per chiarire la sua posizione in merito alle voci che stanno circolando. Questo, inoltre, potrebbe essere anche lo spunto per una nuova dinamica da trattare nella prossima puntata del GF.