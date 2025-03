I concorrenti del Grande Fratello si stanno confrontando in queste ore in merito a quanto accaduto nel corso della puntata andata in onda ieri. Ebbene, a generare particolare sgomento è stata una discussione intercorsa tra Stefania Orlando e Luca Giglioli. A commentare l’accaduto è stata Chiara Cainelli, che non è mai andata troppo d’accordo con la donna. A suo avviso, infatti, Stefania avrebbe una strategia ben precisa.

I dubbi di Chiara su Stefania Orlando dopo la puntata del GF

Stefania Orlando è una stratega all’interno della casa del Grande Fratello? I dubbi a riguardo li ha sollevati principalmente Chiara. La ragazza ha ammesso di essere convinta del fatto che la coinquilina ponderi accuratamente il modo in cui comportarsi all’interno della casa. La sua strategia sarebbe quella di giocare “uno contro uno”.

Di volta in volta Stefania prenderebbe di mira un concorrente e avvierebbe con lui una discussione, in modo da creare sempre dinamiche e far parlare sempre di sé. Nella puntata di ieri sera è stata la volta di Giglio, ma presto potrebbero essere altri i suoi bersagli. Lorenzo Spolverato ha dichiarato di essere convinto che la donna possa presto attaccare altri concorrenti, tra cui lui e Shaila Gatta. Il ragazzo, inoltre, ci è andato giù pesante dando della vipera alla donna.

Gli attacchi contro Jessica Morlacchi: tensioni in casa

Ad ogni modo, le tensioni all’interno della casa non sono solo queste. Dopo la puntata, infatti, è stata presa di mira anche Jessica Morlacchi. Nel dettaglio, Lorenzo, Giglio e Chiara hanno criticato il modo di fare della cantante specie in riferimento alle modalità con le quali interviene per difendere a spada tratta Mariavittoria Minghetti. Secondo i ragazzi, infatti, la donna dovrebbe lasciare libera la dottoressa e permetterle di difendersi da sola. Secondo Shaila Gatta, inoltre, Jessica agirebbe spesso in maniera prevenuta nei riguardi di alcuni concorrenti. A suo avviso la cantante avrebbe un’antipatia nei confronti di Spolverato. Sarà davvero così?