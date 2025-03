La lunga avventura del Grande Fratello 18 sta per concludersi, ma il clima all’interno della casa è ancora molto teso. Diverse tematiche sono state sottoposte all’attenzione dei telespettatori nella trentottesima puntata, durante la quale è stata eletta la terza finalista.

Non sono mancate le emozioni e gli scontri, accompagnati da clamorosi colpi di scena. Ripercorriamo i momenti salienti della serata in questo riassunto.

GF 18, trentottesima puntata: le donne si scontrano

Il numero di concorrenti rimasti ancora in gioco si è ridotto sempre di più, ma non mancano i durissimi faccia a faccia. La puntata si è aperta con l’antipatia ormai irrisolvibile tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli. Nonostante i tentativi di dialogo, le due non riescono a trovare punti in comune e litigano a causa dei comportamenti della Cainelli.

Si sono accese ancor di più le fiamme nello scontro diretto tra Helena e Zeudi. La modella non cambia idea, affermando la falsità dell’ex Miss Italia. Quest’ultima da una parte afferma di provare ancora dei sentimenti per la Prestes, ma dall’altra spera che lei esca dal gioco. Ad aggiungere elementi di gelosia interviene ancora il comportamento di Javier, che ha ringraziato per un aereo dedicato alla storia tra lui e Zeudi mai effettivamente sbocciata.

Nel corso della serata, anche a Shaila e Stefania è stata data l’opportunità di confrontarsi. Ha fatto particolarmente discutere il piano di un finto riavvicinamento ordito dalla Gatta nei confronti della Orlando. Quest’ultima ha scoperto stasera che si trattava di una finzione e di una vendetta, non potendo fare a meno di restare molto male poiché aveva creduto nella buona fede dell’ex velina.

GF 18, trentottesima puntata: sorpresa per Lorenzo

Soltanto il giorno prima della puntata, Lorenzo Spolverato si era reso protagonista dell’ennesimo episodio sopra le righe. Jessica Morlacchi, confidandosi con Helena e Stefania, ha rivelato di essere stata svegliata dai pugni scagliati sulla parete dal modello. Uno dei tanti casi che hanno indignato il web, a tal punto da ipotizzare che per lui, dopo tanti “sconti” in passato, fosse arrivato il momento di una squalifica.

Al contrario, il concorrente è stato protagonista assoluto della serata con vari blocchi, mentre sui suoi comportamenti Alfonso Signorini si è limitato ad una ramanzina. Il milanese ha avuto inoltre, la sorpresa dell’arrivo della mamma Cristina. La donna si è soffermata a spiegare che gli atteggiamenti del figlio sarebbero dovuti puramente alla stanchezza e che, tra le mura domestiche, sarebbe molto differente da come appare in casa. Le giustificazioni tuttavia, non hanno convinto tutti.

GF 18, trentottesima puntata: la terza finalista

I gieffini nominati erano convinti di essere al televoto per l’eliminazione, ma si trattava invece dell’elezione del terzo finalista. Una sfida tutta al femminile che ha visto fuori dai giochi Chiara e Stefania. Hanno raggiunto invece lo studio per il verdetto Mariavittoria, Shaila e Zeudi. É stata proprio quest’ultima ad ottenere il titolo unendosi così ai finalisti eletti in precedenza, Lorenzo e Jessica.

Una volta rientrata in casa, la Di Palma è stata festeggiata da Chiara Cainelli, mentre ha trovato ancora una volta l’ostilità da parte di Helena. Alcuni credono tuttavia, che i voti ottenuti da Zeudi siano in parte proprio il risultato della breve liason con la modella brasiliana.

GF 18, trentottesima puntata: le nomination

Dopo una breve parentesi sulla prova della settimana che ha coinvolto Jessica ed Helena nel riconoscimento di alcuni piatti in compagnia di Mattia Fumagalli e Federico Chimirri, è arrivato il momento delle nomination.

I nominati di questa puntata sono Chiara, Stefania ed Helena, che finiscono direttamente al televoto. In attesa di sapere cosa accadrà nel prossimo appuntamento, scopri come rivivere le emozioni della puntata con la replica in TV e streaming.