La finale del Grande Fratello è ormai dietro l’angolo e si delineano ogni giorno di più le dinamiche che porteranno i concorrenti ad avvicinarsi alla vittoria. La tensione regna nella casa più spiata d’Italia, dove i litigi hanno fatto da sfondo alla trentasettesima puntata.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno ottenuto gran parte dell’attenzione, ma non è mancata l’opportunità di scoprire l’identità del nuovo eliminato. Ripercorriamo i momenti salienti della serata andata in onda su Canale 5.

GF 18, trentasettesima puntata: Lorenzo Spolverato contro Alfonso D’Apice

In quest’ultima settimana Lorenzo Spolverato si è avvicinato molto a Chiara Cainelli, un’amicizia che ha dato modo anche ad Alfonso D’Apice di mettere in dubbio il suo comportamento. Il modello è stato perciò convocato in studio per un confronto diretto con l’ex volto di Temptation Island.

Quest’ultimo ha ribadito di fidarsi della fidanzata, ma di non aver gradito la dinamica che Lorenzo ha cercato di creare con lei e Shaila. Spolverato si è difeso parlando di un semplice “fraintendimento” in quanto il coinvolgimento della Cainelli non sarebbe stato premeditato. Nessuna giustificazione è bastata a convincere Alfonso, che continua a criticare le mosse a suo parere strategiche dell’ex amico.

GF 18, trentasettesima puntata: torna la mamma di Shaila

Un importante blocco della serata è stato dedicato anche a Shaila Gatta. Nella sua “linea della vita” l’ex velina ha parlato dei suoi momenti più difficili, nominando nuovamente la mamma Luisa. La donna è giunta in casa ancora una volta, ma si è mostrata molto più comprensiva nei confronti della figlia. Ha ribadito che a suo avviso, dovrebbe proseguire per la sua strada.

Su insistenza di Signorini, Luisa ha incontrato poi Lorenzo Spolverato che ha parlato della fine della relazione con Shaila. “Avrò dei bellissimi ricordi di lei”, ha commentato il modello, mentre la madre, sull’ipotetico proseguimento della relazione ha replicato: “Se son rose fioriranno”.

GF 18, trentasettesima puntata: Chiara sotto attacco

Una gran parte della casa sembra ormai contro Chiara. La Cainelli è stata presa di mira in particolar modo da Jessica e Mariavittoria, come mostrato nelle clip. Le diverse frecciatine delle coinquiline hanno portato la gieffina a scoppiare in lacrime in diretta.

Anche in questo caso, Alfonso D’Apice è giunto in soccorso della fidanzata replicando dallo studio. Una sua frase contro la Morlacchi ha scatenato il caos: “Risponderai a Dio di quello che hai detto”. A tutti è sembrato decisamente eccessivo.

GF 18, trentasettesima puntata: Mariavittoria commuove

Prima dell’annuncio dell’eliminato, Mariavittoria e Tommaso sono stati riuniti in Super Led. Qui hanno avuto modo di parlare degli alti e bassi della loro relazione. I litigi avvenuti negli ultimi giorni tuttavia, non sono sufficienti a spezzare quello che sembra ormai il legame più solido nella casa del GF.

La dottoressa è stata successivamente chiamata a parlare di un argomento molto delicato: i suoi disturbi alimentari. La gieffina si è aperta raccontando le difficoltà iniziate nel periodo dell’adolescenza, che l’hanno portata ad intraprendere un percorso di terapia che tuttora continua. Le sue parole hanno generato grande commozione in casa e in studio.

GF 18, trentasettesima puntata: eliminato e candidati finalisti

La puntata ha dato modo di scoprire chi dei concorrenti ha dovuto salutare per sempre il GF. Hanno superato il televoto Tommaso, Chiara e Stefania. L’esperienza si è conclusa invece, per Federico Chimirri. I gieffini rimasti a questo punto sono stati chiamati a scegliere un piramidale.

Soltanto chi ha trovato quello marchiato di nero ha potuto dare un nome per la prossima nomination. Il tutto è finalizzato ad un televoto di lunedì, che porterà ad eleggere il nuovo finalista, ma questo non è stato detto ai concorrenti.

Helena dunque, ha fatto il nome di Chiara e la sua mossa ha insospettito Alfonso Signorini. Ha capito che si trattava dell’elezione del finalista? Il secondo piramidale nero è toccato a Zeudi, che ha spedito al televoto Mariavittoria.

GF 18, trentasettesima puntata: le nomination

Per concludere la serata, i gieffini sono stati chiamati a fare le loro nomination. Anche in questo caso, queste serviranno ad eleggere il finalista, sebbene loro non ne siano a conoscenza. Sono finiti dunque al televoto insieme a Chiara e Mariavittoria anche Stefania, Shaila e Zeudi.

In attesa di conoscere la decisione del pubblico, scopri come rivivere tutte le emozioni della puntata con la replica in TV e streaming.