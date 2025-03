Alfonso D’Apice ha avuto uno sfogo contro Lorenzo Spolverato a seguito della discussione avvenuta tra i due durante la scorsa puntata del Grande Fratello. In fase di nomination c’è stato un intervento parecchio pungente dell’ex gieffino ai danni del primo finalista di questa edizione del programma. Successivamente poi, mediante i social, Alfonso ha sbottato ed ha detto delle parole piuttosto forti contro l’ex coinquilino.

Lo scontro tra Alfonso D’Apice e Lorenzo Spolverato al GF

Il rapporto che si era venuto a creare in casa tra Lorenzo Spolverato e Alfonso D’Apice pare si sia deteriorato irrimediabilmente. I due, infatti, durante la puntata di ieri del Grande Fratello hanno avuto uno scontro. Tutto è partito dalla nomination di Javier Martinez ai danni di Chiara Cainelli. Questo ha dato il via ad una polemica che, in men che non si dica, ha coinvolto anche Alfonso, presente in studio per supportare la sua fidanzata. In quell’occasione, Alfonso ne ha approfittato per attaccare Lorenzo dicendo di essersi ricreduto su di lui a causa di alcuni comportamenti che ha assunto in casa.

Spolverato non ha accolto di buon grado le parole dell’ex coinquilino, sta di fatto che ha accusato D’Apice di aver parlato in questo modo solamente perché geloso di un certo avvicinamento che ci sarebbe stato tra lui e Chiara. Al momento della nomination in confessionale di Spolverato, poi, i due hanno avuto modo di discutere ulteriormente ma, a quanto pare, la faccenda è rimasta in sospeso.

Lo sfogo di Alfonso dopo la puntata

Lorenzo è rimasto molto male per le parole di Alfonso, sta di fatto che, dopo la puntata del GF, si è sfogato con Shaila Gatta. Alfonso, che da casa ha seguito il battibecco, non ha gradito le parole dell’ex coinquilino, sta di fatto che ha pubblicato uno sfogo sui social in cui ha accusato Lorenzo di aver totalmente frainteso le sue parole, riportando ai coinquilini una versione dei fatti totalmente distorta.

Alfonso ha colto l’occasione per ribadire di non aver mai sospettato di Chiara, in quanto si fida ciecamente della sua fidanzata. Secondo il suo punto di vista, infatti, Lorenzo non si è comportato in maniera leale in quanto non ha difeso le sue amicizie pur di avere a tutti i costi una clip. Detto questo, poi, D’Apice ha anche pronunciato una sorta di velata “minaccia”. Il protagonista ha detto che potrebbe andare molto oltre e raccontare tante altre cose, ma per il momento non ne ha voglia. A cosa starà facendo riferimento il ragazzo?