Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello, Helena Prestes ha perso le staffe contro Zeudi Di Palma. In particolar modo, la protagonista non ha apprezzato un gesto di riconciliazione fatto dalla napoletana. Per tale motivo, si è sfogata con alcuni compagni d’avventura muovendo delle pesanti accuse contro la coinquilina.

Lo sfogo di Helena contro Zeudi dopo il GF

L’amicizia tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes sembra realmente giunta al capolinea. Le due hanno discusso durante la puntata di ieri del Grande Fratello, ma al termine la modella ha avuto uno sfogo particolarmente acceso. Tutto è partito da un gesto di Zeudi, che Helena non ha apprezzato. La Di Palma ha offerto un piatto di lasagne alla coinquilina come gesto di riconciliazione dopo tutto quello che è successo tra di loro. Helena, però, non ha affatto apprezzato la cosa, sta di fatto che ha dato un’accezione negativa al comportamento della giovane. A suo avviso, infatti, tutto sarebbe finto e studiato per strategia.

La modella, così, si è sfogata con Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez ed ha detto che le è apparso assurdo il comportamento di Zeudi, dal momento che non le dà neppure il buon giorno. La concorrente, poi, ha posto l’accento su alcuni comportamenti contraddittori che ha assunto la Di Palma in questo periodo. Quest’ultima ci ha provato sia con Alfonso D’Apice sia con Javier e, con particolare riferimento a questo, Helena ha fatto una confessione. A suo avviso, infatti, Zeudi si sarebbe avvicinata a Javier non per strategia, ma per desiderio vero e proprio di provarci in quanto Martinez è un ragazzo bellissimo e interessantissimo. Detto questo, poi, Helena ha ribadito di non essere gelosa, ma nel frattempo Mariavittoria le ha fatto il verso alludendo al fatto che non fosse vero.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La Prestes si lascia consolare da Javier Martinez

Helena Prestes ha continuato il suo sfogo contro Zeudi Di Palma, mentre Mariavittoria e Javier hanno provato a placare la sua rabbia e a non dare importanza a quello che è accaduto. Secondo la Minghetti, inoltre, Zeudi nutre un sincero affetto nei riguardi della Prestes, forse proprio per tale ragione le due finiscono spesso per scontrarsi. Ad ogni modo, a placare il risentimento della modella ci ha pensato Javier, il quale ha abbracciato la fidanzata facendole sentire tutto il suo affetto. Solo tra le sue braccia Helena ha smesso di lamentarsi ed ha chiosato dicendo: “Menomale che ci sei tu“.