Le anticipazioni di Uomini e Donne, relative alle ultime due registrazioni che sono state effettuate, quella del 18 e del 19 febbraio, rivelano che Maria De Filippi ha fatto una rivelazione sul trono di Tina Cipollari, ma non solo. C’è stata la sfilata delle donne e non sono mancate liti e colpi di scena.

Rivelazione sul trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne ci saranno momenti molto concitati, stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni. Partendo dal trono di Tina Cipollari, la dama uscirà in esterna con Cosimo e insieme pianificheranno il viaggio che lui le ha promesso di fare a Parigi. Con Angelo, invece, la situazione è del tutto differente. Si scoprirà, infatti, che il cavaliere ha scritto anche a Morena del Trono Over.

Maria De Filippi redarguirà il protagonista e farà una rivelazione sul trono di Tina, ovvero, dirà che si tratta di un gioco. Angelo dirà di averlo intuito, ma poi dirà e farà delle cose che sembreranno far intendere il contrario. Ad ogni modo, dopo la discussione, il cavaliere lascerà il programma.

Una coppia va via e un’altra si lascia

Gemma Galgani uscirà con due cavalieri, ma con uno in particolare si scatenerà il caos in quanto lui rivelerà di non aver per nulla apprezzato la dama. Giorgio e Claudia, invece, prenderanno la decisione di uscire dal programma insieme per approfondire la loro conoscenza lontano dalle telecamere.

Le cose tra Giulia e Giovanni, invece, non andranno molto bene. Lei confesserà che lui le ha messo un po’ di pressione in quanto vuole già avere un rapporto fisico, mentre lei è più restia. Giovanni, nel frattempo, dirà di frequentare anche Francesca. Ad ogni modo, Giulia ammetterà di non voler più proseguire, cosa che scatenerà una discussione particolarmente accesa, durante la quale la dama confesserà che lui le avrebbe detto di non essere affatto attratto da Francesca. Anche quest’ultima, così, interromperà la conoscenza.

Sfilata femminile e trono di Gianmarco Steri

Spazio, poi, alla filata delle donne, che sarà vinta da Sabrina, durante le esibizioni ci saranno delle liti molto accese, specie tra Agnese e il cavaliere che sta frequentando. Barbara De Santi interromperà la conoscenza con un cavaliere che era giunto per lei a corteggiarla, ma farà delle nuove conoscenze.

Passando al trono di Gianmarco Steri, invece, il ragazzo uscirà in esterna con Nadia e Cristina e poi deciderà di eliminare alcune corteggiatrici. Successivamente, poi, il ragazzo discuterà con una dama in quanto l’accuserà di essere troppo frettolosa, in quanto la loro conoscenza è solo agli inizi.