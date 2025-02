Questa sera, lunedì 17 febbraio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Dopo il tonfo in termini di ascolti, che è stato registrato durante la puntata del GF di giovedì 13 febbraio che è andata in onda in concomitanza del Festival di Sanremo 2025, Alfonso Signorini si prepara ad una nuova diretta, si spera più fortunata della precedente. Per rendere la puntata più movimentata, questa sera saranno toccati diversi argomenti, sta di fatto che non mancheranno discussioni accese, decisioni importanti, televoti flash e molto altro.

Confronto acceso e televoto flash nella puntata di oggi del GF

Le anticipazioni del GF della puntata del 17 febbraio rivelano che Signorini metterà a confronto Chiara Cainelli e Stefani Orlando, che proprio non riescono ad andare d’accordo nella casa. Le due hanno avuto diverse divergenze, che non sono riuscite ad appianare in alcun modo. Riusciranno, quindi, stasera a trovare un punto d’incontro? Spazio, poi, verrà dato anche alle divergenze tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, che di recente hanno avuto un nuovo screzio.

Nel corso della puntata, poi, verrà decretato anche il secondo finalista di questa edizione del GF. Dopo Lorenzo Spolverato, infatti, toccherà ad una donna avere questo privilegio di poter dormire sonni tranquilli senza la paura costante di essere eliminata. Molto probabilmente, il meccanismo di elezione del secondo finalista sarà il medesimo di quello adoperato per Lorenzo, ovvero, un televoto flash.

Eliminazione e nuove liti

Restando in tema di confronti, poi, ci sarà anche un confronto tra Federico Chimirri e Lorenzo Spolverato. Il primo ha cercato in tutti i modi di spronare Helena ad ignorare le provocazioni del compagno d’avventura. Questa ingerenza da parte del concorrente non ha fatto altro che fomentare l’ostilità di Lorenzo nei riguardi di Federico.

Altro momento molto atteso, poi, è quello del televoto. A rischio eliminazione ci sono Amanda Lecciso, Iago Garcia, Shaila Galla, Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice e Luca Giglioli (Giglio) . Stando a quanto emerso da alcuni sondaggi presenti sul web pare proprio che i concorrenti più a rischio siano gli ultimi tre. Shaila, Iago e Amanda, invece, dovrebbero superare questo televoto indenni. Per questo e molto altro non resta che attendere la puntata di stasera del GF.