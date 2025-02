Le tensioni nella casa del Grande Fratello si fanno sentire in maniera sempre più forte con l’avvicinarsi della fine del programma. A rendere l’atmosfera piuttosto tesa in queste ore sono state Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Quest’ultima, dopo aver beccato la modella e Javier Martinez intenti a scambiarsi effusioni sotto le coperte, cosa che l’ha messa profondamente a disagio, è rimasta molto male per alcuni comportamenti di Helena. Per tale ragione, ha avuto uno sfogo.

Lo sfogo di Zeudi Di Palma a causa dei comportamenti di Helena Prestes al GF

Per rendere movimentato il finesettimana i concorrenti del GF si sono cimentati in un gioco dove i protagonisti si sono divertiti a rispondere a delle domande e curiosità inerenti i rapporti che si sono venuti a creare in casa. Ebbene, in tale occasione, Helena ha detto delle cose che hanno messo in difficoltà Zeudi, la quale ci è rimasta molto male.

Terminato il gioco, infatti, la Di Palma ha avuto uno sfogo molto acceso con alcuni compagni d’avventura. A tal proposito, ha sbottato contro Helena accusandola di aver fatto di tutto per metterla in difficoltà. Secondo il suo punto di vista, infatti, la Prestes non si sta comportando affatto da amica nei suoi confronti, cosa che ormai ha capito benissimo.

D’accordo con Zeudi sono stati anche Shaila Gatta e Alfonso D’Apice. Entrambi, infatti, hanno invitato la giovane a dare meno importanza alle parole della compagna d’avventura cercando di ignorare il più possibile le sue provocazioni. Malgrado i consigli, però, Zeudi è rimasta profondamente turbata, sta di fatto che si è rifugiata in camera a piangere.

Chiara Cainelli, così, ha raggiunto la coinquilina ed ha provato a consolarla. Zeudi ha continuato a sfogarsi dicendo di aver deciso di non fidarsi mai più della Prestes e di non schierarsi mai più dalla sua parte, ma neppure da quella di Lorenzo Spolverato. Cosa succederà, dunque, adesso? Il rapporto tra le due è logorato per sempre, oppure ci sarà un chiarimento?