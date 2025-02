La trentesima puntata del Grande Fratello avrebbe potuto essere una delle più tranquille. In dirittura d’arrivo, il reality show di Canale 5 ha messo i telespettatori di fronte ad un’importante possibilità: eleggere il primo finalista maschile.

L’eliminazione invece, ha subito un imprevisto che ha condizionato il televoto. Nel corso della serata degli importanti confronti tra gli inquilini hanno fatto emergere nuove interessanti novità. Ripercorriamo i momenti salienti in questo riassunto.

GF 18, trentesima puntata: la situazione delle coppie

La puntata ha offerto come sempre grande spazio all’amore. Uno dei primi blocchi principali si è concentrato su Javier ed Helena. I due hanno trascorso una notte di fuoco in tugurio, ma non smettono di destare sospetti nei gieffini. Stanno fingendo? Loro dichiarano di essere molto presi l’uno dall’altra.

É stata analizzata poi, anche la relazione tra Shaila e Lorenzo. La ballerina in questi giorni è sembrata sofferente a causa dei continui malumori e delle mancanze di attenzione da parte del fidanzato. Spolverato ha spiegato di aver bisogno di alcuni momenti di solitudine per potersi riprendere e dare il meglio di sé.

Sono stati protagonisti di diverse incomprensioni anche Alfonso e Chiara. L’ex di Temptation Island non ha gradito la nomination della ragazza nei confronti di Javier, suo migliore amico nella casa. Ciò ha acceso una lite che è proseguita anche nei giorni successivi. La coppia è destinata a durare? Non tutti ne sono convinti.

GF 18, trentesima puntata: salta l’eliminazione

La trentesima puntata prevedeva l’eliminazione di uno dei concorrenti nominati. Un imprevisto dell’ultimo minuto ha costretto la produzione a cambiare i piani. Nel pomeriggio di lunedì infatti, Pamela Petrarolo è uscita nuovamente dalla casa per motivi personali non ben precisati.

Come confermato in apertura da Alfonso Signorini dunque, il televoto che la vedeva coinvolta è stato annullato. Nessuno dei gieffini è stato eliminato dal reality show.

GF 18, trentesima puntata: il gossip su Yulia Bruschi

Argomento scottante della serata è stato il gossip che è ruotato negli ultimi giorni attorno a Yulia Bruschi. Alessandro Rosica ha condiviso sui social un video in cui l’ex gieffina balla insieme ad un tentatore durante la notte di Capodanno, parlando di baci ed effusioni in pubblico.

La notizia è stata riferita dapprima a Tommaso Franchi, amico fedele di Giglio. Il fidanzato della Bruschi è stato poi messo al corrente del rumor, ma si è mostrato sicuro nella sua volontà di non dubitare di lei. La modella lo ha rassicurato affermando che si trattava di una “ca***ta megagalattica” e che il ragazzo era solo un amico. I due si sono dichiarati, ancora una volta, amore reciproco.

GF 18, trentesima puntata: la selezione dei candidati finalisti

Un particolare meccanismo ha portato alla scelta dei candidati finalisti. In questa puntata soltanto un uomo avrebbe avuto questa possibilità, perciò è stato chiesto alle donne di votare il loro preferito. La scelta della maggioranza è ricaduta su Javier.

Dal pallavolista è partita una catena di salvataggio per arrivare ad un totale di quattro possibili finalisti. Martinez ha scelto Alfonso, che a sua volta ha fatto il nome di Lorenzo. Quest’ultimo ha chiamato invece Giglio. I quattro uomini si sono sfidati al televoto.

GF 18, trentesima puntata: primo finalista, errore verdetto

Il verdetto del televoto era tra i più importanti di questa edizione, perciò i quattro candidati finalisti sono stati invitati in studio. I primi ad essere scartati sono stati Alfonso e Giglio, mentre Lorenzo e Javier hanno atteso il responso. Chi è il primo finalista? Una svista clamorosa ha visto protagonista Javier.

Vedendo per primo il suo volto inquadrato, Alfonso Signorini lo ha proclamato vincitore della sfida, ma si trattava di un errore. I festeggiamenti sono stati interrotti con grande imbarazzo, mentre il conduttore si è affrettato a fare una seconda proclamazione: il primo reale finalista è Lorenzo. Signorini ci ha tenuto a sottolineare che non è stata colpa sua e che si è trattato di un’incomprensione, mandando la pubblicità ed uscendo stizzito.

GF 18, trentesima puntata: le nomination

Zeudi ha potuto riabbracciare il fratello raccontando la loro infanzia commovente, mentre Jessica ha regalato la sua voce melodiosa dopo aver rivissuto le difficoltà legate ai suoi problemi di ansia e depressione nel passato. Questa movimentata serata si è conclusa come di consueto con le nomination.

Sono finiti al televoto: Chiara, Stefania, Iago, Amanda, Maria Teresa, Maxime e Jessica. In attesa di sapere chi dovrà abbandonare la casa del GF nella puntata di giovedì, scopri come rivivere le emozioni della puntata con la replica in TV e streaming.