Questa notte nella casa del Grande Fratello pare si sia consumato un rapporto intimo tra Helena Prestes e Javier Martinez. Dopo aver vinto una prova nel corso della puntata di ieri del GF, la modella ha avuto la possibilità di scegliere una persona con la quale trascorrere la notte all’interno del tugurio. Senza pensarci minimamente su, la donna ha optato per Javier Martinez. I due, così, hanno trascorso diverse ore in totale solitudine e pare che sia scattato qualcosa di più di un bacio.

Notte di passione tra Helena e Javier al GF: cosa hanno detto

Helena Prestes e Javier Martinez hanno avuto davvero un rapporto intimo questa notte all’interno della casa del Grande Fratello? Stando ad alcuni dettagli trapelati sul web, pare proprio di sì. In particolar modo, i telespettatori del programma hanno assistito ad una conversazione avvenuta tra i due questa mattina che non sembra lasciare molto spazio all’immaginazione.

I due, mentre erano ancora a letto insieme, hanno parlato della notte appena trascorsa, che hanno reputato fantastica. Entrambi sono apparsi particolarmente felici e sereni per quanto accaduto, L’avvicinamento tanto auspicato dagli autori del programma, infatti, sembra essere finalmente avvenuto, ma non è tutto.

Il dettaglio piccante che non lascia spazio a dubbi

A generare particolare sgomento è un dettaglio che hanno notato i telespettatori più attenti. Guardando in maniera accurata l’inquadratura in questione, infatti, si è evidenziato un oggetto sul comodino di fianco al letto sul quale erano sdraiati Helena e Javier. Nello specifico, stiamo parlando di un pacco di preservativi, il quale pare fosse aperto.

Si tratta di un dettaglio decisamente non trascurabile che, in men che non si dica, ha infiammato il popolo del web. In tanti hanno commentato l’accaduto mediante i social. Al momento, però, i diretti interessati non hanno né confermato né, tanto meno, smentito l’indiscrezione, per tale ragione, non resta che attendere per vedere come evolverà la cosa.