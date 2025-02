Helena Prestes e Javier Martinez stanno fingendo una relazione all’interno della casa del Grande Fratello? L’improvviso interesse che è scoppiato tra i due sembra essere un po’ inconsueto, e a confermare che ci sia qualcosa di trano è stata proprio la giovane, la quale si è lasciata scappare una frase di troppo.

Il discorso compromettente tra Helena e Javier al GF

Dopo aver trascorso una notte di passione nel tugurio, Helena Prestes e Javier Martinez si sono lasciati andare ad una conversazione che ha lasciato un po’ interdetti gli utenti del web. In particolar modo, i due hanno iniziato a ragionare sul loro percorso e sulla finale. Il primo a parlare è stato Javier, il quale ha ammesso di essere soddisfatto di essere arrivato sino a questo punto in quanto, ormai, manca davvero poco tempo al gran finale.

Della stessa opinione è stata anche Helena che, tuttavia, ha pronunciato una frase alquanto interessante. In particolare ha detto al suo compagno d’avventura che, d’ora in avanti, lei e Javier devono essere molto attenti in modo da giocare al meglio le loro carte onde evitare di commettere degli errori.

I dubbi degli utenti del web e di Shaila Gatta

Queste parole hanno, in men che non si dica, issato un vero polverone sui social. In tanti hanno iniziato a domandarsi cosa intendesse Helena. Naturalmente, la risposta più papabile è che la giovane si stesse riferendo alla strategia che hanno attuato lei e Javier per cercare di ingraziarsi il pubblico da casa.

Intanto, sono in molti a non credere alla relazione tra Javier ed Helena. Tra i detrattori della coppia c’è, sicuramente, Shaila Gatta, la quale ha rivelato di non credere minimamente al fatto che tra i due ci sia un sentimento reale. A suo avviso, infatti, i due non provano affatto un sentimento reciproco, ma stanno solo giocando in quanto hanno capito che al di fuori come coppia sono molto più forti.