Convivere all’interno della casa del Grande Fratello come coppia è una cosa non del tutto semplice, e questa è una cosa che stanno sperimentando benissimo Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Purtroppo, tra i due le incomprensioni stanno diventando sempre più frequenti e stanno rischiando di compromettere la loro relazione. Nella notte, infatti, c’è stato un ennesimo scontro.

La discussione tra Shaila e Lorenzo al GF

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno avuto uno screzio in queste ore al Grande Fratello. Questa volta a scatenare il litigio tra i due sono stati alcuni malumori manifestati dal ragazzo nei riguardi della sua fidanzata. Shaila ha notato che, ormai, troppo spesso sta capitando di dire o fare cose che infastidiscono il compagno d’avventura, ragion per cui è arrivata ad un punto in cui non sa più come comportarsi.

La ballerina ha ammesso di rischiare di non essere più se stessa in quanto sta iniziando ad essere frenata dal fatto che le sue azioni potrebbero far star male Lorenzo. Ad un certo punto, poi, il dibattito è divenuto più concitato, al punto che la Gatta ha alzato il tono della voce. Lorenzo, dal canto suo. ha invitato la coinquilina a non gridare, in quanto non ci fosse alcun motivo per farlo.

Spolverato svela cosa vorrebbe dalla Gatta

Tra i due, insomma, si è venuto a creare un clima piuttosto teso che sta rischiando di compromettere irrimediabilmente la loro relazione. Ad ogni modo, nel bel mezzo della conversazione, Shaila ha chiesto a Lorenzo come stia vivendo la loro relazione all’interno della casa, se per lui rappresenta un freno, oppure se ne è felice. Ebbene, dinanzi tale domanda esplicita, Spolverato ha risposto ammettendo di essere certamente felice di questo rapporto, tuttavia, si sente molto frenato dal contesto. Il suo desiderio sarebbe quello di viversi la loro relazione al di fuori delle telecamere. Ma sarà davvero così? La storia tra i due ha un futuro a prescindere dal reality show? Solo il tempo potrà darci tutte le risposte.