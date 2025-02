Il Grande Fratello è ormai entrato sempre più nel vivo delle dinamiche. Nella ventinovesima puntata del programma, condotto da Alfonso Signorini con Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, una grande attenzione è stata puntata sulle dinamiche amorose.

Il conduttore inoltre, ha svelato al pubblico e ai concorrenti quando andrà in onda la finale del GF su Canale 5, togliendo così ogni dubbio che si era sollevato. Nel corso della serata è stata svelata l’identità dell’eliminato e si sono svolte le nuove nomination.

GF 18, ventinovesima puntata: Javier ed Helena

San Valentino è ormai alle porte e il GF non poteva non aprire la puntata parlando di un amore che sembra essere appena sbocciato. Soltanto pochi giorni fa, Javier ed Helena si sono scambiati un bacio in giardino, che tuttavia non ha convinto in molti.

Diversi inquilini, tra cui Shaila e Lorenzo, trovano il comportamento di Martinez totalmente strategico. Lo stesso pallavolista, dal canto suo, ha ammesso per la prima volta di avere dei problemi ad essere chiaro con le donne, dovuti probabilmente all’assenza del riferimento femminile nel suo passato. La coppia sceglie di viversi in tranquillità ciò che accadrà, ma alla maggioranza Helena sembra decisamente più coinvolta di lui.

GF 18, ventinovesima puntata: Shaila e Lorenzo

In quanto coppia, gli “Shailenzo” sono sicuramente tra i temi portanti di questa edizione del reality show. Anche in questa puntata hanno avuto il loro blocco, durante il quale il loro rapporto è stato messo in discussione principalmente da Stefania Orlando. Secondo la conduttrice, la Gatta darebbe molto di più a Spolverato di quanto lei riceva in cambio.

É stata definita a questo proposito addirittura “devota” a lui da Beatrice Luzzi. La ballerina ci ha tenuto a precisare di sentirsi ricambiata nel supporto emotivo dal fidanzato. Entrambi stanno imparando ad accettare i difetti l’uno dell’altro, ma non tutti sono convinti che la loro storia durerà fuori dalla casa.

GF 18, ventinovesima puntata: Alfonso e Chiara

É molto più fresco ma altrettanto tormentato, l’amore di Chiara Cainelli ed Alfonso D’Apice. Il giovane in questi giorni ha avuto dei dubbi dovuti al fatto che inevitabilmente gli capita di ricordare il suo passato con l’ex Federica Petagna. Il giovane ha dichiarato di non sentirne la mancanza, ma di avere in qualche modo paura di voltare pagina.

Per questo motivo ha ascoltato una lettera di sua madre, nella quale veniva spronato a viversi la sua nuova storia con Chiara, con una frecciatina alla Petagna. Anche la stessa ex, interrogata dallo studio, ha affermato di comprendere i sentimenti di Chiara e ha cercato di rassicurarla in merito alla fine della loro vecchia relazione.

GF 18, ventinovesima puntata: lezione di vita del papà di Max

Come sempre prima di conoscere l’esito delle nomination c’è stato spazio per l’emozione. Questa volta è stato raccontato il rapporto di Maxime con il padre Luwa, che è giunto nella casa regalando a tutti una grande lezione di vita. L’uomo, originario di una tribù africana, ha ottenuto ben cinque lauree ed è un medico chirurgo, oltre che occuparsi di tantissimi altri importanti impegni nell’ambito.

Questo ha inciso però, sull’adolescenza di Max, che da piccolo sentiva poco la sua presenza e pesava più di 100 chili. I due hanno avuto un momento di chiarimento in casa, prima che tutti i coinquilini corressero ad abbracciare Luwa.

GF 18, ventinovesima puntata: sorprese e cena romantica

Anche Eva Grimaldi ha vissuto un momento speciale, durante il quale ha rivelato i problemi economici che hanno afflitto la sua infanzia, oltre che la lotta contro la balbuzie e la dislessia.

Tra i momenti salienti c’è stata poi una speciale sfida che ha coinvolto Shaila ed Helena. Le due regine della casa si sono sfidate con un gioco in piscina per una cena romantica in tugurio. A vincere è stata la Prestes, che ha deciso di portare con sé il suo Javier.

GF 18, ventinovesima puntata: eliminato e nomination

I verdetti del televoto diventano sempre più importanti a questo punto del gioco. Alfonso Signorini ha infatti, rivelato ai concorrenti che il reality terminerà a fine marzo (e non a maggio come molte indiscrezioni affermavano). Si sono salvati grazie al televoto Shaila, Maxime, Giglio, Amanda, Jessica, Iago, Javier e Pamela. L’eliminata è stata Eva Grimaldi.

Nel blocco conclusivo si sono svolte le nuove nomination, che vedono questa volta al televoto: Iago, Pamela, Stefania, Zeudi e Amanda. In attesa di conoscere l’esito, scopri come rivivere le emozioni della serata con la replica in TV e streaming.