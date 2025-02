La puntata di ieri del Grande Fratello è stata piuttosto provante per Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. I due, come spesso capita alle coppie appena nate, hanno vissuto alcuni momenti di difficoltà che li hanno portati ad allontanarsi. Dopo la diretta, così, i due si sono ritagliati un momento di privacy per parlarsi e chiarire come stiano le cose tra di loro.

Il confronto tra Lorenzo e Shaila dopo il GF

Cosa ne sarà del rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello? Il ragazzo non ha molto apprezzato alcune uscite fatte dalla sua compagna nel corso della scorsa puntata del programma. Per tale motivo, una volta chiusa la diretta, ha deciso di affrontarla. In particolar modo, Spolverato ha ammesso di non aver gradito il momento in cui la Gatta ha ammesso di essersi sentita “sola”.

Secondo il punto di vista del concorrente, infatti, lui è sempre stato dalla parte della ballerina, pertanto, il termine “sola” ha contribuito a rendere nullo il loro legame, cosa che ha fatto soffrire molto Lorenzo. A quel punto, allora, Shaila ha chiesto al suo interlocutore cosa crede che lei provi nei suoi riguardi e Lorenzo ha risposto dicendo di non saperlo più.

La Gatta rassicura Spolverato: l’epilogo del chiarimento

Nel corso del dibattito post puntata del GF, Shaila ha provato a rassicurarlo dicendo di reputarlo una persona in grado di stimolarlo molto, Lei ha scelto di stare con lui non solo perché tra di loro ci sono dei sentimenti, ma anche perché crede che insieme possano costruire qualcosa di fantastico.

In merito a quanto accaduto in puntata, poi, la giovane ha voluto fare una precisazione. Nello specifico ha detto che l’aver ammesso di essersi sentita “sola” fa riferimento solamente ad una condizione temporanea e non generale. Lei sa perfettamente che Lorenzo l’appoggia ed è pronto a schierarsi dalla sua parte ogni qualvolta lei ne senta il bisogno. Tra i due, così, è stato ripristinato un clima sereno, ma durerà davvero oppure qualcosa si è irrimediabilmente rotto?