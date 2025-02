L’amore continua ad essere uno dei temi portanti di questa edizione del Grande Fratello. Anche a distanza di mesi dall’inizio, si creano legami inaspettati tra le mura più spiate d’Italia, come accaduto nelle ultime settimane a Chiara Cainelli ed Alfonso D’Apice.

In pochi avrebbero scommesso su un avvicinamento tra i due, che in breve tempo hanno formato una nuova “ship” facendo sognare i fan. Il tutto è stato coronato da un incontro speciale avvenuto nel corso della ventottesima puntata. La sorpresa ricevuta da Chiara però, ha sollevato forti dubbi in Alfonso, che oggi si è lasciato andare ad una confessione con la ragazza.

Alfonso D’Apice, dubbi dopo l’incontro con la “suocera”

Come spesso accade, il Grande Fratello riserva alcuni blocchi di ogni puntata ai vari concorrenti, approfondendo gli aspetti più interessanti della loro vita. Nell’ultima puntata di lunedì è stato il turno di Chiara Cainelli, che ha raccontato la profonda storia della gioventù di sua madre.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Per lei è arrivata la sorpresa della donna, che l’ha raggiunta in casa per riabbracciarla. Si è presentata dunque l’occasione di farle conoscere Alfonso D’Apice, il ragazzo con il quale la gieffina ha intrapreso una nuova relazione. In apparenza molto felice dell’incontro, l’ex volto di Temptation Island si è mostrato estremamente gentile ed educato nei confronti della madre di Chiara, che ha abbracciato più volte complimentandosi con lei.

Eppure l’episodio ha scatenato in lui una vera e propria crisi. “Sono stato contento di aver visto tua mamma e mi ha fatto piacere conoscerla, ma è una situazione complicata“, ha esordito il concorrente in un confronto con la compagna, che è rimasta turbata dai suoi pensieri. Il problema principale risiederebbe infatti, nella precedente relazione con Federica Petagna.

“Ti chiedo di capirmi”: le paure di Alfonso

L’incontro con la madre di Chiara ha fatto riflettere Alfonso D’Apice sul nuovo capitolo della sua vita. Il campano ha confessato di sentirsi spaventato da ciò che sta accadendo, poiché soltanto pochi mesi fa ha chiuso la sua storia d’amore con la storica ex Federica dopo molti anni.

“Non volevo iniziare una relazione subito. L’unica mamma che ho conosciuto è stata quella di Federica”, ha confidato sfogandosi con l’amico Javier. A tormentare D’Apice sono i dubbi su una possibile rottura al di fuori del programma, eventualità che non si sente pronto ad affrontare. “Magari può essere la persona giusta per ripartire, ma questo mi spaventa. Forse è troppo presto“, ha detto ancora.

Le insicurezze di Chiara Cainelli

Le incertezze di Alfonso hanno fatto nascere delle forti insicurezze anche in Chiara, che stava cercando di viversi questo nuovo inizio in totale serenità. “Anch’io nella vita ho sofferto per amore. Se tu ti freni, mi freno anch’io“, ha dichiarato la ragazza affermando di sentirsi ferita.

La gieffina sente di aver messo l’anima in questa conoscenza, ma comprende che lui potrebbe essere ancora troppo legato al passato. Alfonso, dal canto suo, ci ha tenuto a consolare la coinquilina, affermando le sue intenzioni a guardare avanti, lasciandosi finalmente il passato alle spalle. Sarà davvero così? Per il momento i due si sono stretti in un abbraccio rassicurante.