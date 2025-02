Nel corso della ventottesima puntata, il Grande Fratello ha riservato ai telespettatori dei nuovi colpi di scena. Il centro della serata è stato il verdetto del televoto, che ha portato a conoscere il nome dell’eliminato.

A questo è seguito però, un ritiro inaspettato che ha lasciato i concorrenti del reality show a bocca aperta. Tanti i faccia a faccia che si sono alternati nell’appuntamento di lunedì condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli. Ripercorriamo i momenti salienti in questo riassunto.

GF 18, ventottesima puntata: l’avvicinamento tra Helena e Javier

Dopo aver dedicato un breve spazio ad un diverbio tra Jessica, Iago e Stefania, il Grande Fratello ha deciso di puntare l’attenzione su ciò che sta accadendo tra Helena e Javier. I due protagonisti sono stati posizionati in confessionale e in Mistery, per potersi confrontare a distanza sul loro inaspettato avvicinamento.

Soltanto la sera prima della puntata, i gieffini si sono ritrovati l’uno abbracciato all’altra, mentre si scambiavano gesti di dolcezza. Per Martinez qualcosa sembra essersi sbloccato, ma ci ha tenuto a specificare che ancora non riesce ad andare oltre con lei, anche perché non vorrebbe avviare una relazione nella casa del GF.

La Prestes, dal canto suo, ha confermato di essere d’accordo sul voler proteggere il loro rapporto, che al momento la fa sentire serena e felice. In molti criticano il cambio di rotta di Javier come una possibile strategia. Interrogata su questo, Zeudi ha affermato di sperare che lui non faccia soffrire la modella.

GF 18, ventottesima puntata: gli alti e bassi di Lorenzo e Shaila

Dopo alcune puntate di pausa, Shaila e Lorenzo si sono guadagnati nuovamente un blocco importante nella prima serata. I due innamorati hanno analizzato, insieme a Signorini, il loro rapporto altalenante. In particolare, era stata l’ex velina negli ultimi giorni, a manifestare il suo malessere affermando che “non sono più quelli di una volta”.

Il tutto dipenderebbe a suo parere, dal comportamento del fidanzato, che si concentra molto sulle strategie di gioco ed ha la testa sempre troppo piena di pensieri. Nonostante il gesto che ha fatto molto discutere, una carezza speciale è giunta poi per il milanese da parte della sorella. In una lettera, la donna ha espresso tutto il suo sostegno per Spolverato.

Per Lorenzo, Shaila, Javier e Iago è arrivato poi il momento di un faccia a faccia in studio. I quattro concorrenti si sono confrontati sui loro giudizi, ma il tutto si è concluso con sorrisi e ironia.

GF 18, ventottesima puntata: Amanda sotto attacco

Tra gli scontri più spinosi della serata, c’è stato quello che ha visto Amanda Lecciso nuovamente al centro delle polemiche. La sorella di Loredana è stata presa di mira da parte di Jessica Morlacchi, che non crede al suo recente avvicinamento con Helena.

La gieffina infatti, ha ricevuto anche un aereo in cui veniva citata per l’amicizia con la Prestes e ciò dimostrerebbe, a parere di alcuni come Pamela, che sta mettendo in atto una strategia. “Mandate un aereo per lei, pago io!”, ha affermato la Lecciso. “Paghi te o chiedi in famiglia?”, ha ribattuto Jessica.

GF 18, ventottesima puntata: eliminato e ritiro

Anche questa volta l’esito del televoto ha fatto palpitare il cuore dei fan. Si sono salvati con le preferenze più alte Zeudi, Jessica, Iago, Giglio ed Ilaria, mentre ha dovuto abbandonare per sempre la casa del GF Emanuele. Era evidente tuttavia, che la Galassi sperasse ardentemente di uscire.

Una volta reso noto il risultato della votazione infatti, l’ex Non è la Rai ha comunicato la sua volontà di ritirarsi dal gioco per tornare al suo ruolo di mamma. Una richiesta accolta, proprio per questo motivo, dal Grande Fratello. Prima di uscire, Ilaria ha ricevuto la sorpresa da parte del compagno Daniele, che si è reso protagonista di una clamorosa gaffe.

L’uomo si è lasciato sfuggire un riferimento ad un vecchio flirt della Galassi con Raoul Bova. Secondo quanto spifferato, la compagna avrebbe conosciuto in giovane età l’attore, ma a lei non sarebbe piaciuto.

GF 18, ventottesima puntata: le nomination

Come di consueto, la serata ha avuto il suo termine con il blocco delle nomination. I gieffini hanno espresso la loro preferenza dividendosi tra palesi e segrete. Tra i più bersagliati c’è stato Iago, che è finito al televoto insieme a Pamela, Shaila, Jessica, Eva, Amanda, Maxime e Javier. In attesa di sapere chi dovrà abbandonare la casa del GF nella puntata di giovedì, scopri come rivivere le emozioni della puntata con la replica in TV e streaming.