La ventisettesima puntata del Grande Fratello ha confermato che il gioco è ormai entrato nel vivo delle sue dinamiche. Alfonso Signorini questa volta ha condotto la serata con più di 38 di febbre, tanto da aver bisogno di sedersi su uno sgabello, ma non si è risparmiato dal regalare numerosi colpi di scena.

Il comportamento di Lorenzo Spolverato è stato preso in esame e il gieffino è andato letteralmente in crisi. I telespettatori hanno assistito poi al ritorno di Luca Calvani, prima di conoscere il nuovo importante esito del televoto che ha decretato l’eliminato ufficiale. Ripercorriamo i momenti salienti in questo riassunto.

GF 18, ventisettesima puntata: Lorenzo contro Helena

Il primo blocco della puntata è stato dedicato alla tensione che ruota attorno ad Helena Prestes. La schiera di fan della modella ha denunciato più volte l’esistenza di una situazione di isolamento e bullismo, che starebbe subendo a causa di un gruppo a cui capo ci sarebbe Lorenzo Spolverato.

Signorini ha voluto così indagare sul sentimento della concorrente in merito a ciò, mettendola poi a confronto con il milanese. Il gieffino in questi giorni ha palesato la sua volontà di “far impazzire” Helena, una strategia che a parere di molti starebbe già mettendo in pratica.

Ad intervenire in difesa della Prestes è stato Iago Garcia, che ancora una volta ha tuonato nei confronti di Lorenzo, ritenendolo a capo di un “branco”. Ai duri faccia a faccia è seguito un momento di grande sconforto per Spolverato, che prima ha lanciato una sedia in diretta, per poi ritirarsi con Shaila in giardino in lacrime, nuovamente incoraggiato da Signorini a farsi forza per continuare.

GF 18, ventisettesima puntata: il ritorno di Luca Calvani

Attesissimo in questo appuntamento anche il ritorno di Luca Calvani, inaspettatamente eliminato dal televoto nella precedente puntata. L’attore in questa occasione ha avuto modo di rimettere i piedi in casa e lo ha fatto scegliendo di supportare proprio l’amica Helena Prestes.

“Vola alto, non cedere alle provocazioni”, ha consigliato alla modella brasiliana in merito al clima teso che la circonda. Il pubblico immagina che Calvani possa tornare nuovamente nelle prossime puntate confrontandosi con Jessica Morlacchi, con la quale per il momento si è limitato ad un saluto a distanza.

GF 18, ventisettesima puntata: le sorprese speciali

Per alcuni dei nominati è arrivato il momento di vivere emozioni speciali. Eva Grimaldi ha avuto modo di riabbracciare gli amati nipoti Viola e Daniele, oltre che la sua Imma Battaglia. Il momento di dolcezza ha lasciato spazio ad un blocco più intenso, che ha riguardato invece Bernardo Cherubini.

Il gieffino ha raccontato la perdita del fratello Umberto avvenuta per un incidente aereo e il senso di colpa che lo perseguita in quanto avrebbe dovuto essere lui al suo posto. Alfonso Signorini ha sottolineato che non è stato possibile coinvolgere nel reality show il fratello minore Jovanotti. Per Bernardo è arrivata la ex Tiziana, con la quale ha condiviso più di vent’anni di vita insieme.

GF 18, ventisettesima puntata: gli amori in casa

I riflettori sono stati puntati velocemente su Iago e Stefania. Nonostante i fan sperino nella nascita di una ship, i due avevano già chiarito di volersi vivere il loro feeling in amicizia, senza ipotizzare immediatamente una storia d’amore.

Diversa la situazione per Helena e Zeudi, che sono state invitate a confrontarsi in studio. Il dibattito ha coinvolto Javier Martinez, che è sempre più vicino all’ex Miss Italia, ma conferma che la ragazza sarebbe più interessata alla Prestes.

Si è creato un vero e proprio triangolo che fa insospettire: Zeudi di Palma viene accusata di aver messo in atto una strategia, mirata a far ingelosire una persona che l’aveva rifiutata. Il suo comportamento continua ad essere visto come contrastante. Tra le due donne del GF non si raggiunge la pace.

GF 18, ventisettesima puntata: eliminato e nomination

Alfonso Signorini ha rivelato il nome dell’eliminato. Con il 6,72% di preferenze, Bernardo ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello. Si sono salvati in questa occasione dunque Eva, Ilaria, Chiara, Amanda ed Helena.

L’ultimo blocco della serata è stato dedicato come sempre alle nuove nomination. Nessun gieffino ha più la possibilità di salvarsi con le immunità. Le votazioni con i piramidali hanno portato nuovo scompiglio e hanno fatto emergere i nomi di chi si sfiderà nuovamente al televoto. Questa volta è il turno di Zeudi, Emanuele, Iago, Giglio, Ilaria e Jessica. In attesa di conoscere il prossimo esito, non resta che scoprire come rivedere la puntata del GF in tv e streaming.