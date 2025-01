La ventiseiesima puntata del Grande Fratello, in diretta su Canale 5, si è aperta con un doveroso riferimento alla Giornata della Memoria ed un pensiero rivolto dagli stessi inquilini alle vittime della Shoah. Tante le emozioni che si sono alternate, soprattutto a causa della scoperta dell’identità dell’eliminato e dei nuovi ingressi.

Non sono mancati come sempre gli scontri più tesi, ma allo stesso tempo per alcuni concorrenti è arrivato il momento di riappacificazioni e sorprese. Ripercorriamo i momenti salienti della serata condotta da Alfonso Signorini in questo riassunto.

GF 18, ventiseiesima puntata: il nuovo triangolo

Tra le dinamiche più inaspettate che si sono innescate con il rientro dei ripescati avvenuto nella precedente puntata, c’è stato sicuramente il nuovo triangolo amoroso che vede coinvolti Javier Martinez, Helena Prestes e Zeudi Di Palma. L’argomento è stato dunque riaperto nel primo blocco, che ha messo a confronto i tre gieffini.

Helena Prestes continua ad essere delusa dal comportamento dell’ex Miss Italia, che sembra provare un’attrazione nei confronti del pallavolista ma, allo stesso tempo, coglie ogni occasione per potersi riavvicinare a lei. Allo La Di Palma sostiene di essere infatuata di Helena, ma quest’ultima ha dichiarato di volersi tirare fuori da questa intricata vicenda. Sarà davvero un capitolo chiuso?

GF 18, ventiseiesima puntata: Jessica e Luca fanno pace

Era sicuramente uno dei momenti più attesi dai fan ed è stato inevitabile riviverlo in puntata. Luca Calvani in questi giorni, dimostrando ancora una volta grande maturità e delicatezza, ha cercato una riappacificazione con Jessica Morlacchi. Le vicende che hanno diviso per settimane gli ex amici sono state finalmente accantonate.

La cantante, da parte sua, ha ammesso di aver sognato qualcosa in più in quanto colpita a livello sentimentale dall’attore. Lui invece, ha chiesto scusa per non aver posto dei limiti avvicinandosi con tranquillità. Il tutto si è concluso con un abbraccio tra le lacrime.

GF 18, ventiseiesima puntata: sorprese e nuove coppie

Le emozioni più dolci questa volta sono toccate ad Amanda Lecciso, che ha avuto modo di ricevere una “carezza” dal GF. Per lei è giunta la nipote Jasmine Carrisi, che ha incantato tutti con la sua bellezza e con la sua sicurezza. Oltre che riabbracciare l’amatissima zia, considerata come una sorella, ha infatti mantenuto un lucido confronto con Mariavittoria e Shaila.

Una coccola sentimentale è giunta invece per Stefania Orlando. Dopo la brutta battuta di Shaila sul suo matrimonio della puntata precedente, la conduttrice ha visto la clip che riguarda l’interesse appena sbocciato da parte di Iago Garcia. I due sembrano avere tutte le carte in regola per piacersi, tanto che il GF ha voluto dedicare loro un momento intimo con un ballo appassionato. In molti sperano in questa nuova “ship”.

GF 18, ventiseiesima puntata: chi è stato eliminato

I verdetti del televoto si fanno sempre più importanti ogni settimana che passa. Questa volta il pubblico è stato chiamato a votare il gieffino da eliminare tra Lorenzo, Shaila, Iago, Luca, Stefania e Amanda, considerando che i primi due hanno la possibilità di salvarsi con il biglietto di ritorno.

La scelta dei telespettatori è inaspettatamente ricaduta su Luca Calvani, che ha concluso così la sua esperienza lasciando un grande vuoto nella casa del Grande Fratello. L’uomo infatti, è stato ampiamente apprezzato da opinioniste e conduttore, oltre che dalle tante persone che lo hanno riconosciuto come un pilastro di questa edizione.

GF 18, ventiseiesima puntata: i nuovi concorrenti

Continua l’operazione del GF mirata a risollevare l’umore e gli ascolti del reality show, movimentando le giornate con dei nuovi ingressi. Questa volta il programma è andato a ripescare un’altra concorrente Vip delle precedenti edizioni, Maria Teresa Ruta. Con la sua travolgente e innata simpatia, la giornalista ha fatto il suo ingresso in casa vestita da torta nuziale, mostrando il suo entusiasmo.

Si sono aggiunti al gruppo anche due volti (quasi) nuovi. Federico Chimirri, di origine argentina, è infatti stato un corteggiatore di Uomini e Donne nel 2018 e concorrente di Masterchef nel 2021. Insieme a lui anche Mattia Fumagalli, che ha partecipato a Il contadino cerca moglie nel 2016.

GF 18, ventiseiesima puntata: le nomination

Come di consueto, la serata si è conclusa con le nuove nomination. Tra palesi e segrete, i gieffini hanno espresso la loro preferenza considerando che ormai nessuno, a parte i nuovi entrati in questa occasione, può godere della salvezza.

I concorrenti più nominati che finiscono al televoto sono: Ilaria, Chiara, Eva, Bernardo, Amanda ed Helena. In attesa di conoscere l’esito di questa nuova avvincente votazione, non resta che scoprire come vedere la replica della puntata del GF in TV e streaming.