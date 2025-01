L’ingresso degli ex concorrenti ripescati ha innescato nuove dinamiche nella casa del Grande Fratello. Nel corso della ventiseiesima puntata è stato evidenziato un particolare interesse tra due inquilini, nato ancor prima di conoscersi.

Iago Garcia e Stefania Orlando hanno manifestato una particolare curiosità reciproca, che sta trovando sfogo ora che i due si sono riuniti. É apparso fin da subito evidente che tra l’attore e la conduttrice vi sia un buon feeling, coronato da un romantico ballo. Ma c’è davvero la possibilità che tra i due stia nascendo un amore? I gieffini si sono lasciati andare ad un’inaspettata confessione mentre si scambiavano effusioni sul divano.

“Connessione mentale”, Stefania e Iago chiariscono il loro rapporto

Da persone mature e di esperienza, Stefania Orlando e Iago Garcia sembrano essere d’accordo sul voler vivere questa situazione con molta tranquillità. Mentre c’è già chi spera nella nuova “ship”, che a parere di molti sarebbe la più sincera del reality show, i due concorrenti si sono ritrovati a discutere del loro rapporto.

“Magari uno parla tranquillamente, non voglio che si pensi chissà che cosa. Vogliono prendere quella direzione, ma magari mi dà fastidio”, afferma la showgirl nell’orecchio di Iago. “É un programma romantico, da qualcosa prendono spunto. Una cosa è essere galanti, una cosa è essere innamorati”, concorda Garcia. I due hanno ribadito di sentirsi uniti da una connessione mentale e spirituale, che si discosterebbe molto da una coppia, ma il loro comportamento sembra dimostrare il contrario.

Effusioni sul divano tra Iago e Stefania: “Siamo amici”

I gieffini non hanno dubbi sulla volontà di non etichettare la loro unione come un rapporto d’amore. Lo fanno però, come molti sul web hanno notato, tenendosi stretti in un dolce abbraccio sul divano. Seduti comodamente vicini, i gieffini appaiono l’uno con la testa poggiata sulle spalle dell’altro, mentre si sussurrano all’orecchio ciò che pensano su questa nascente intesa.

“Siamo amici. La coppia è un’altra cosa”, ribadisce chiaramente Iago Garcia, che rivela di non essersi innamorato di una donna da molti anni. Per Stefania Orlando, che potrebbe avere una rivale nella casa dunque, è importante mettere in chiaro questo aspetto nonostante, come lei stessa ha confidato, andrebbe volentieri a cena fuori con l’attore de Il Segreto.

Nessuna speranza dunque, almeno per il momento, per chi sogna di veder progredire il sentimento tra i due protagonisti del GF. I gesti affettuosi e protettivi che Iago mostra nei confronti di Stefania però, lascerebbero pensare tutt’altro. Come si nota nel video della loro confidenza, il gieffino non ha smesso di toccarle teneramente le braccia, con delle carezze che lasciano immaginare già una futura fiaba in pieno stile Grande Fratello.