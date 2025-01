Gli animi all’interno della casa del Grande Fratello continuano ad essere piuttosto tesi, specie tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. Il concorrente, durante una chiacchierata con Shaila Gatta, ha ammesso di avere in mente una strategia per riuscire a buttare fuori dalla casa Helena. Il giovane, però, aveva dichiarato che l’avrebbe messa in atto nel caso in cui la coinquilina non fosse stata eliminata nel corso della puntata del GF di giovedì prossimo. Stando a quanto accaduto in queste ore, però, pare che il tutto sia stato anticipato.

La lite infuocata tra Helena e Lorenzo al GF

In queste ore c’è stata una discussione particolarmente accesa tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Tutto è nato nel momento in cui il ragazzo ha sbattuto con forza la porta del bagno mentre Helena stava riposando. La ragazza, così, si è profondamente adirata con il coinquilino e lo ha accusato di averlo fatto di proposito solamente per provocarla. La concorrente si è sfogata con alcuni compagni d’avventura ed ha dato a Lorenzo del maleducato.

Quest’ultimo, dal canto suo, non è rimasto certamente in silenzio. Spolverato, infatti, ha risposto alla Prestes in maniera piuttosto irruenta asserendo di essere stato aggredito da lei. La giovane ha smentito, ma gli animi hanno continuato ad essere piuttosto accesi. Ci ha pensato poi Amanda Lecciso a provare a sedare la situazione portando Helena in disparte nel tentativo di calmarla.

La strategia di Spolverato per buttare fuori la Prestes

Ad ogni modo, questa discussione sembra essere nata proprio dalla messa in pratica della strategia di Lorenzo per buttare fuori Helena. Il concorrente, infatti, pare si sia messo in testa di far impazzire la coinquilina in modo da spingerla a tirare fuori il peggio di sé venendo così eliminata, o magari decidendo lei stessa di abbandonare il gioco. Riuscirà, dunque, il protagonista a portare a termine la sua missione? Sul web non ne sono convinti, sta di fatto che in tanti si stanno schierando dalla parte della modella in questa circostanza.