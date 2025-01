Soltanto qualche giorno fa, nel corso della ventitreesima puntata del Grande Fratello, Lorenzo e Shaila apparivano più uniti che mai. Il rapporto da sempre turbolento tra i due inquilini sembrava essere giunto ad una fase pacifica, in cui si supportavano a vicenda proclamando il loro amore.

La situazione è precipitata rovinosamente nel giro di poche ore, durante la notte di sabato, durante la quale tra i due innamorati è scoppiata una nuova lite furiosa. Nel corso della festa a tema Antica Roma, una discussione è sfociata in vero e proprio uno scontro tra le urla, che è stato censurato dalla regia. In seguito, Spolverato si è reso protagonista di un gesto di rabbia che ha spiazzato i presenti.

Urla tra Lorenzo e Shaila: scoppia il caos, censurato il video

I telespettatori del Grande Fratello si sono abituati, nel corso di questa edizione, alle frequenti censure della regia. Nel momento in cui i toni si alzano, le telecamere staccano la scena, impedendo così ai fan di seguire ciò che si sta svolgendo in diretta. É quello che è accaduto nelle ultime ore notturne, quando Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono esplosi.

Nessuno ha potuto vedere le immagini, ma mentre l’immagine era puntata su Chiara ed Emanuele che chiacchieravano in giardino, è apparso evidente che ci fosse un litigio in corso. Si sentivano infatti in sottofondo le urla dei due concorrenti.

“Sono ubriaca e in vino veritas. Secondo me non siamo nello stesso momento”, ha affermato l’ex velina successivamente, spiegando di voler vivere serena la sua esperienza senza più lacrime. Quello che è avvenuto tra i due ha portato il milanese a reagire in un modo molto violento. Sebbene fosse nascosto in un bagno, il suo gesto è stato registrato ed è diventato immediatamente virale.

Pugni contro il muro: Lorenzo Spolverato esplode

L’ennesimo faccia a faccia tra Lorenzo e Shaila ha portato il gieffino ad uno sfogo incontenibile. “Io vado a tirare due cartelle al muro. Non ce la faccio”, si sente dire il modello che dalla cucina si avvia deciso verso il bagno. Inutile il tentativo di Ilaria Galassi, che prova a fermarlo seguendolo. “Ilaria lascialo al bagno”, afferma Pamela Petrarolo, poco prima che la porta si chiuda.

Pesanti rumori provenienti dal microfono rivelano, in effetti, che Spolverato ha scagliato dei pugni sulla parete, mentre alcuni dei presenti si mostravano allibiti. “Si doveva sfogare. É andato al bagno e ha preso a pugni il muro”, spiega ancora la Petrarolo a Giglio ed Eva. “No è caduto qualcosa”, tenta di sviare qualcuno, ma per i telespettatori è palese la dinamica dell’accaduto.

Il gesto non ha solo spaventato la Grimaldi, che ha affermato: “Io ho paura qua”. É stato condannato ampiamente dal web, che trova esagerata questa esplosione di rabbia. Intanto per Lorenzo lo sfogo non si è fermato qui. “Io me ne vado, così mi tolgo dal teatrino. Mi sono rotto i c*****ni. Basta”, ha sbottato una volta uscito dal bagno, minacciando dunque di essere sul punto di abbandonare il reality show.