Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello, che è stata piuttosto movimentata, Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice hanno avuto uno scontro particolarmente acceso. I due sono rimasti male di alcuni comportamenti reciproci che hanno assunto l’una verso l’altra, al punto da arrivare a formularsi accuse molto pesanti.

Lo scontro tra Alfonso e Mariavittoria al GF

Alfonso D’Apice ha voluto chiarire alcune cose con Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello, con cui un tempo sembrava essere nata una certa affinità. Il concorrente ha dichiarato di essere rimasto molto male di scoprire che la giovane si sia confidata con Tommaso Franchi e avesse parlato male di lui. In particolar modo, Alfonso non ha digerito il fatto che Tommaso abbia detto di non volere lezioni d’amore da lui, come a screditare il suo modo di vivere le relazioni.

Ebbene, a tal proposito, D’Apice ha replicato dicendo che in amore lui vale molto più di Tommaso e Mariavittoria messi insieme, sta di fatto che ha avuto una relazione di otto anni. Dinanzi queste parole, Mariavittoria ha replicato dicendo che questa non fosse una gara a chi sia più bravo ad amare. Inoltre, Alfonso ha accusato la giovane e Tommaso di essere due giocatori e di non durare neppure un quarto d’ora una volta fuori dal programma.

Mariavittoria in lacrime: l’epilogo della lite

Lo scontro tra Mariavittoria e Alfonso è durato un bel po’ di tempo dopo la puntata del GF. La Minghetti è apparsa decisamente provata, sta di fatto che è scoppiata anche in lacrime. La giovane ha chiarito di non sentirsi in competizione con nessuno. Se la sua storia con Tommaso dovesse durare poco o tanto questo è tutto da vedere e al momento non si pone questo problema.

La Minghetti, inoltre, ha anche precisato di non poter credere che Tommaso sia un ragazzo cattivo e manipolatore, in quanto vede in lui tanta genuinità e bontà. Ad ogni modo, la discussione tra i due si è conclusa con un bacio amichevole, anche se gli animi sono apparsi tutt’altro che sereni e distesi. Questa ha tutta l’aria di essere una calma apparente.