Nella serata dell’8 gennaio è andata in onda la prima puntata dell’anno 2025 del Grande Fratello. Si trattava senza dubbio della più attesa, considerando che per tutta la settimana diversi casi mediatici avevano infiammato le polemiche.

Le pesanti liti avvenute nella casa hanno costretto la produzione ad annullare il televoto, per stabilire un pesante provvedimento nei confronti di chi ne è stato principale protagonista. Le decisioni hanno portato a conseguenze inaspettate nel corso del ventunesimo appuntamento: ripercorriamo i momenti salienti in questo riassunto.

GF 18, ventunesima puntata: caos Helena, Jessica e Ilaria

La ventunesima puntata del GF si è aperta con un discorso di Alfonso Signorini agli inquilini. Direttamente nella casa, guardandoli faccia a faccia, il conduttore ha rivelato la sua delusione a seguito del fatto che nelle giornate precedenti sono stati superati i limiti. Le dinamiche sono entrate subito nel vivo, affrontando il primo forte litigio tra Ilaria ed Helena.

Un malinteso ha portato le due a sfiorare la rissa ed entrambe si sono dette dispiaciute per quanto accaduto. I riflettori si sono poi spostati inevitabilmente sul diverbio tra Helena e Jessica, degenerato con il famoso lancio del bollitore.

La modella ha continuato a sostenere di non aver avuto la reale intenzione di far male alla coinquilina, supportata dai commenti dei ragazzi che l’hanno trattenuta nel suo momento di rabbia, Maxime e Javier. Intanto per tutte e tre è arrivata la punizione che tutti aspettavano di conoscere ed ha provocato una reazione estrema.

GF 18, ventunesima puntata: comunicato e ritiro a sorpresa

Ritenute tutte e tre ugualmente responsabili, seppur per diverse ragioni, delle scene a cui i telespettatori hanno assistito negli ultimi giorni, Jessica, Helena ed Ilaria hanno ascoltato il comunicato letto da Signorini in cui veniva annunciato il provvedimento scelto per loro.

Scongiurato il rischio di espulsione diretta, che molti avevano ipotizzato, le inquiline sono finite al televoto della prossima puntata, al quale si sarebbero sfidate con i nominati. La scelta però, ha scatenato la reazione inaspettata di Jessica Morlacchi. La cantante, nonostante tutti i tentativi degli amici di farla ragionare, ha deciso di ritirarsi abbandonando di sua volontà il reality show.

“Non mi sta bene, siamo su due livelli diversi“, ha affermato la gieffina in riferimento ai comportamenti avuti dalle sue compagne. Lei infatti, a suo parere non avrebbe dovuto ricevere lo stesso trattamento di chi ha usato le mani piuttosto che le parole.

GF 18, ventunesima puntata: rientra la concorrente

Seppur molto complessa emotivamente, la puntata è stata allietata per brevi blocchi anche da qualche buona notizia. Per la grande gioia degli inquilini, Pamela Petrarolo ha fatto il suo rientro in casa, dopo l’abbandono improvviso avvenuto nel corso della ventesima puntata.

L’ex Non è la Rai ha spiegato di aver risolto i suoi problemi familiari e di essere pronta a rimettersi in gioco. Il GF tuttavia, a seguito dei recenti eventi, ha deciso che non sarà più un concorrente unico con Ilaria Galassi. Le due donne quindi, porteranno avanti il loro percorso in modo indipendente. La sua assenza d’altra parte, secondo la stessa gieffina colpita dal provvedimento, ha influito sulla sua reazione, che sarebbe stata sicuramente placata se ci fosse stata l’amica.

GF 18, ventunesima puntata: tornano le Monsè

Ad aggiungere un po’ di leggerezza al clima teso della ventunesima puntata, sono arrivate anche le Monsè. Maria e la figlia Perla Maria, con sgargianti vestiti abbinati, sono rientrate nella casa per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Entrambe hanno affrontato Pamela Petrarolo ed Ilaria Galassi, continuando a sostenere che il loro comportamento è stato scorretto.

La showgirl e la figlia hanno portato delle prove del fatto che le ex Non è la Rai si fossero rivolte alla Monsè in passato, una per ottenere dei ritocchini estetici di favore dal chirurgo di fiducia, l’altra per proporre un’assicurazione. Il tutto però, si è trasformato in un simpatico siparietto quando Pamela ha deciso di improvvisare una piccola coreografia tra le due ex concorrenti.

GF 18, ventunesima puntata: immunità e nomination

Le recenti vicende hanno lasciato degli strascichi anche nelle immunità di questa puntata. Nessuno dei concorrenti infatti, ha ottenuto questo privilegio, giocandosi la permanenza nella casa con le nomination. Si è passati quindi ad assistere alle votazioni dei gieffini, che si sono alternate tra palesi e segrete.

Sono finite al televoto per la prossima puntata quindi, Helena ed Ilaria. A loro si sono aggiunti Tommaso Franchi, Luca Calvani e Shaila Gatta. L’andamento della serata lascerà sicuramente il segno negli sviluppi degli inquilini del GF. In attesa di conoscere il nome del concorrente che dovrà abbandonare definitivamente la casa, non resta che scoprire come vedere la replica della ventunesima puntata in TV e streaming.