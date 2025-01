In queste ore nella casa del Grande Fratello si è verificato un episodio alquanto increscioso che ha riguardato Helena Prestes. La giovane ha avuto un attacco di panico che ha disseminato il caos all’interno della casa. Un concorrente in particolare si è anche spaventato nell’assistere alla scena. Ecco cosa è successo e come sta la modella.

Il malore di Helena Prestes al GF: cosa le è successo

A generare particolare sgomento nella casa del Grande Fratello è Helena Prestes. Proprio di recente la giovane è stata al centro di due discussioni molto importanti con alcune coinquiline. La prima è stata quella con Ilaria Galassi, mentre la seconda è stata quella con Shaila Gatta. Ebbene, proprio a seguito di questo secondo scontro è accaduto l’impensabile.

Helena ha iniziato ad accusare un malore, in particolar modo un attacco di panico. Ad assisterla c’è stato Luca Calvani, il quale ha ammesso di essere rimasto particolarmente provato da quello a cui ha assistito. Il concorrente ha detto di non aver mai visto una persona stare così male. Helena era totalmente incontrollabile, sta di fatto che Luca ha ammesso di non essere riuscito neppure a toccarla per rassicurarla in quanto lei non lo permetteva.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il commento di Lorenzo Spolverato genera caos sul web

Le parole di Luca hanno colpito molto Giglio che, nel frattempo, era fermo ad ascoltare il suo coinquilino. A mostrarsi totalmente distaccato dalla situazione, invece, è stato Lorenzo Spolverato. Quest’ultimo non ha creduto molto al malore di Helena Prestes, sta di fatto che ha sminuito il tutto dicendo che la donna sia, ormai, una persona adulta, quindi, farebbe bene a non nascondersi dietro questi sotterfugi.

Inoltre, Lorenzo ha anche ammesso di non dare alcun peso al malore della Prestes, anche se esso fosse stato vero. Le sue parole, ovviamente, hanno generato una certa indignazione negli utenti del web che, di fatti, si sono scagliati contro Spolverato accusandolo di essere stato davvero poco empatico e scortese. Adesso, Helena si è ripresa, non resta che attendere la prossima puntata del GF per vedere se commenterà in qualche modo l’accaduto.