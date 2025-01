Le tensioni nella casa del Grande Fratello non hanno accennato a placarsi neppure durante il periodo delle festività. Al contrario, i giorni di Natale e Capodanno hanno acuito le incomprensioni tra molti degli inquilini, scatenando dei confronti al fulmicotone.

Ne è stata spesso protagonista Helena Prestes, che oltre ad avere un attacco di panico, si è trovata a discutere principalmente con Shaila Gatta e con Jessica Morlacchi. Proprio con quest’ultima la situazione è degenerata, portando la modella brasiliana a compiere un terribile gesto, che ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

Helena scoppia contro Jessica: il gesto sconvolge

Il continuo punzecchiarsi di Jessica Morlacchi ed Helena Prestes è sfociato durante la cena di ieri sera in una lite furiosa che ha sconvolto i telespettatori. Che le due concorrenti della diciottesima edizione non si sopportassero era chiaro, ma a questo punto sono arrivate ai ferri corti.

A scatenare il tutto sarebbe stato il momento in cui la cantante si è avvicinata ad Helena per prendere un po’ di pane, alzandosi dal suo posto. La coinquilina avrebbe evitato di porgerglielo, consegnandolo agli altri commensali. Questo è bastato ad accendere una nuova miccia, che ha portato la Morlacchi a definirla “imbecille”.

In tutta risposta, la Prestes non ha resistito alle provocazioni, si è alzata da tavola ed ha afferrato un bollitore. Mentre veniva allontanata immediatamente dagli uomini della casa, la gieffina ha tentato di lanciare l’acqua in esso contenuta su Jessica. É arrivata dunque, a buttare verso di lei anche lo stesso bollitore, mentre le gridava l’appellativo “Putt***”. L’episodio ha scioccato il web, che dopo poco ha notato la sua misteriosa sparizione.

Dov’è finita Helena Prestes: assenza nella notte

Nessuno avrebbe immaginato che la rabbia dell’inquilina potesse raggiungere livelli così alti. Helena Prestes è stata chiaramente richiamata immediatamente in confessionale, dove ha trascorso del tempo per placare il suo animo. Subito dopo tuttavia, i fan hanno notato che la modella non è stata più inquadrata per almeno mezz’ora. “Dov’è finita?”, si sono chiesti in molti.

La scomparsa improvvisa dalle telecamere ha lasciato ipotizzare che fossero giunti delle decisioni immediate nei suoi confronti, ma il mistero è stato dopo poco svelato. La concorrente, proprio a seguito della scena in soggiorno, è stata mandata a dormire nella suite che prima era riservata ad Enzo Paolo Turchi. Lontana dai coinquilini, la modella brasiliana è tornata poi sotto gli occhi dei riflettori. Qualcuno si aspettava di vederla con Zeudi di Palma, con la quale si era da poco riavvicinata, ma è stata raggiunta dall’amico Javier Martinez.

Il pallavolista, come si è visto dalla diretta, ha trascorso del tempo con lei ed ha accolto lo sfogo della compagna d’avventura. “Non ce la faccio, devo andare. Sto impazzendo!”, ha dichiarato Helena, che dopo l’accaduto starebbe valutando dunque di abbandonare il reality show. Arriverà davvero a questa importante decisione? Nel frattempo in molti ipotizzano che verranno presi dei provvedimenti a seguito del suo gesto.