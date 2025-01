Nel corso della giornata di ieri, lo staff del Grande Fratello ha annunciato mediante i canali social la decisione di annullare il televoto attualmente in atto. Questo, solitamente, avviene nel momento in cui vi è la necessità di attuare dei provvedimenti molto severi contro qualche concorrente. Ebbene, l’ipotesi più probabile è che Helena Prestes venga squalificata dal gioco a seguito della lite avvenuta con Jessica Morlacchi. Ma non è tutto. Durante la prossima puntata del GF pare ci saranno anche altri colpi di scena.

Cosa accadrà nella prossima puntata del GF ah Helena Prestes e non solo? Le ipotesi

La prossima puntata del Grande Fratello si preannuncia davvero molto ricca. A seguito dell’annullamento del televoto, infatti, il pubblico è in fibrillazione nell’attesa di scoprire che cosa succederà. Naturalmente, l’ipotesi più probabile è quella secondo la quale questa scelta sia stata presa in virtù della squalifica di Helena Prestes, che ricordiamo ha provato a gettare dell’acqua bollente contro Jessica Morlacchi al culmine di una lite molto accesa.

Questa, però, non è l’unica ipotesi sul tavolo. Stando a quanto anticipato sui social dalla giornalista Grazie Sambruna, pare proprio che ci saranno anche altri risvolti. Nello specifico, è altamente probabile che ci saranno dei provvedimenti importanti anche per Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi, che anche loro hanno contribuito certamente a rendere il clima nella casa decisamente poco congeniale a quelle che sono unione, coesione e solidarietà tanto agognate da questo reality show.

Non è stato ancora deciso niente in modo definitivo, ma mi arriva all’orecchio voce per cui uno dei provvedimenti disciplinari sarebbe la squalifica in diretta di Helena, senza televoto, senza appello. Vedremo mercoledì 🥶#GrandeFratello — GraceSomehow (@LaSambruna) January 6, 2025

Pubblico diviso su Helena, il sostegno di Dayane Mello

Nel frattempo, sui social c’è grande fermento. Da un lato ci sono i sostenitori di Helena Prestes i quali ritengono opportuno punire non soltanto la modella, ma anche chi l’ha provocata e istigata per giorni. Dall’altro lato, invece, ci sono i detrattori della ragazza che condannano fortemente il suo comportamento e si augurano una squalifica diretta senza appello al televoto.

Tra i sostenitori della Prestes, però, c’è Dayane Mello che, mediante i social, ha deciso di mostrare la sua vicinanza e solidarietà alla modella. La donna ha dichiarato di sapere benissimo quanto sia difficile reggere alla pressione del gioco e alle tensioni che si verificano all’interno della casa, ma anche all’esterno. Per tale motivo, lei sostiene la sua amica malgrado tutto quello che è accaduto. In ogni caso, non resta che attendere la puntata del GF di domani, mercoledì 8 gennaio, per vedere quale sarà l’epilogo di questa storia.