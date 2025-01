Martedì 7 gennaio torna finalmente in onda Uomini e Donne dopo la lunga pausa natalizia. Il talk show di Maria De Filippi ripartirà dal prosieguo della registrazione del 10 dicembre, che ha iniziato ad essere trasmessa in tv dal giorno 20. In studio non mancheranno colpi di scena e decisioni importanti, inoltre, ci sarà anche un ritorno esilarante.

Spoiler UeD: Tina fa gavettone a Gemma, Mario prende una decisione

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alle puntate che andranno in onda questa settimana, che va dal giorno 7 al giorno 10 gennaio, rivelano che Gemma Galgani verrà travolta da un gavettone da parte di Tina Cipollari. Dopo essere intervenuta più volte in merito alle faccende che riguardano Fabio, l’opinionista deciderà di “punire” la dama con un bel secchio d’acqua addosso.

Questo, però, non sarà l’unico evento degno di nota che inaugurerà questo 2025. In particolar modo, infatti, vedremo che Mario Cusitore prenderà la decisione di chiudere la conoscenza con una dama che stava frequentando. Anche tra di loro c’è stato un bacio ma, alla fine, i due hanno deciso di non continuare. Il tutto, ovviamente, sarà caratterizzato da discussioni molto accese.

Il ritorno di Pinuccia, Michele prende una decisione

Ad un certo punto, poi, Maria De Filippi chiamerà in studio un’ospite speciale, ovvero, Pinuccia Della Giovanna. L’ex dama di Uomini e Donne ritornerà nel parterre per esibirsi dotto le note della sua nuova canzone. Diego Tavani e Claudia D’Agostino interromperanno la loro conoscenza.

Passando al Trono Classico, invece, dopo aver parlato di Martina De Ioannon e di Francesca Sorrentino nella scorsa puntata di UeD trasmessa, si parlerà di Michele Longobardi. Il tronista porterà in esterna Veronica. In studio, però, prenderà la decisione di eliminare Mary in quanto riconoscerà di trovarsi molto più avanti con Veronica e con Amal. Per tale motivo, deciderà di continuare solamente con loro due.