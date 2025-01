Nel corso dell’ultima puntata dell’anno del Grande Fratello, un ampio blocco è stato dedicato nuovamente a Lorenzo Spolverato. Durante i giorni delle festività in effetti, il milanese aveva vissuto diversi momenti di fragilità, dettati dai ricordi del suo passato.

Questo ha spinto Alfonso Signorini ad indagare ancora più a fondo, portando a galla dettagli su ciò che il gieffino ha vissuto in tenera età. Le sofferenze tuttavia, non hanno abbassato le sue difese nei confronti dei coinquilini, in particolar modo di Javier Martinez. Il modello continua ad avercela con lui ed una delle sue recenti frasi ha sollevato un polverone sul web.

Lorenzo contro Javier: il confronto durissimo

Non sembra esserci punto d’incontro tra due dei personaggi più forti di questa edizione del Grande Fratello. Lorenzo Spolverato, nonostante i diversi tentativi di riappacificazione, continua a non sopportare la presenza di Javier Martinez. I due sono diametralmente opposti e si scontrano facilmente, come accaduto nell’ultima giornata.

Il modello ed il pallavolista si sono ritrovati faccia a faccia in giardino e Spolverato non ha esitato ad attaccare per l’ennesima volta il compagno d’avventura. “Non sei come vuoi passare. Passi per buono al 100% ma è impossibile, nascondi una parte di te”, ha affermato convinto che Martinez stia giocando di strategia.

Secondo Lorenzo, Javier non si è mostrato sincero nei suoi rapporti con le ragazze a cui si era avvicinato. Nonostante i rumor su una possibile donna al di fuori della casa, lo sportivo continua a destare i dubbi del coinquilino su un interesse per Shaila. Immediata è giunta la confessione dell’ex tentatore di Temptation Island, che ha confermato di aver provato un’attrazione durante il recente balletto con lei. La furia di Lorenzo dunque, è tutt’altro che placata.

Le parole di Lorenzo infuriano il web: cosa ha detto

Lorenzo Spolverato ha spiegato di aver vissuto una situazione di grande violenza da ragazzino, che ha lasciato strascichi sulla sua personalità talvolta aggressiva. Nonostante la buona intenzione espressa in puntata di lavorarci una volta uscito dalla casa, il gieffino continua tuttavia a lasciarsi andare ad espressioni imperdonabili.

Proprio come accaduto tempo fa con un insulto irripetibile volato da parte sua, anche questa volta il modello è stato colto nel bel mezzo di una frase che ha indignato il pubblico a casa. Lorenzo e Shaila erano seduti in giardino da soli, mentre alcuni dei gieffini e Javier si divertivano a giocare a bordo piscina.

“Spaccati il ginocchio”, ha affermato con il sorriso sulle labbra Spolverato osservando la scena. Un’uscita che la stessa Gatta ha evidentemente ritenuto terribile, rispondendo nell’immediato con tono seccato: “Dai!”. Inevitabile è stata la reazione dei social, dove molti utenti hanno condiviso il video dell’accaduto additando il concorrente di cattiveria. Gli inviti a seguire un comportamento più consono sembrano non essere stati accolti dal gieffino, che più volte era stato già richiamato: verranno presi ulteriori provvedimenti? Non resta che attendere la prossima puntata.