La calma apparente che ha regnato per qualche settimana all’interno della casa del Grande Fratello è giunta presto al termine. I protagonisti del famoso quadrilatero sono tornati a scontrarsi più volte bruscamente e i vecchi dissapori sembrano tutt’altro che archiviati. Javier Martinez era riuscito a mettere da parte i suoi sentimenti per Shaila Gatta, tornando a vivere più o meno pacificamente la convivenza.

Da parte di Lorenzo Spolverato però, le tensioni continuano a farsi sentire con provocazioni poco celate. Nelle ultime ore un nuovo “duello” è sorto tra le mura del reality show. Il diverbio tuttavia, si è concluso con un’uscita del milanese che ha fatto storcere il naso a molti telespettatori. Le sue parole lanciano l’allarme.

Il “comunicato” di Lorenzo ai coinquilini crea il caos

Lorenzo Spolverato nella mattina di oggi ha voluto dare prova ancora una volta di avere voce in capitolo nello svolgimento della vita in casa. Lo ha fatto radunando tutti i compagni per un suo personale “comunicato” nel quale chiedeva di placare il chiacchiericcio notturno in quanto lui non riesce a prendere sonno. Dopo aver preannunciato delle “giuste conseguenze” per chi non si è presentato al suo discorso, ha poi rivolto delle domande ai gieffini, terminando proprio con Javier Martinez.

Pur comprendendo che fosse rivolto particolarmente a lui, il pallavolista ha preferito chiudere la faccenda senza dare spunti di litigio. “Ce l’ha con me ma non ha il coraggio di dirmelo in faccia”, ha affermato infatti poco dopo, immaginando che la questione potesse essere finita lì. Poco dopo però, Lorenzo è stato beccato in una confidenza con Shaila, durante la quale si è lasciato andare a termini terribili riferiti proprio al suo nemico.

La frase di Lorenzo scatena il web: insulto folle

Nel corso della sua permanenza al GF, Lorenzo Spolverato ha dato più volte dimostrazione del suo carattere diretto e determinato. Questa volta però, le sue parole hanno colpito l’attenzione generale in quanto fortemente smisurate. Dopo la riunione in giardino, il milanese si è ritrovato a confrontarsi con Shaila esprimendo una sorta di minaccia su Javier. Durante il suo sfogo però, ha utilizzato una terminologia che ha indignato il web, pronto a condividere sui social la scena.

“Javier a me le cose in faccia non le dice. Ha paura. Ora ho più conferme”, ha esordito il concorrente intento a confidarsi in cucina. Ma non si è fermato qui. “Pis***zza, che uomo che è. Se lo becco…Mamma mia”, ha proseguito ancora. Un insulto che è stato aspramente criticato, come si legge su svariati post di X. Molto probabilmente questo condurrà ad un ulteriore faccia a faccia tra i due uomini della casa, ma ci saranno conseguenze per Lorenzo Spolverato? La prossima puntata su Canale 5 darà le risposte che molti attendono.