Dopo la messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello c’è stato un confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La relazione tra i due sembrava essere giunta ad un punto di rottura, sta di fatto che durante la messa in onda i due si sono duramente scontrati. Successivamente, però, si sono lasciati andare a delle confessioni inaspettate.

Il confronto tra Shaila e Lorenzo post puntata del GF e la pretesa di Spolverato

A seguito della messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello c’è stato un chiarimento tra Lorenzo e Shaila. I due si sono ritrovati in giardino ed hanno iniziato a confrontarsi. Spolverato ha subito esternato i suoi sentimenti e quello che sta provando in questo periodo nei riguardi della ballerina. A tal proposito, il giovane ha spiegato di non voler dare un’etichetta al loro rapporto, tuttavia, sente il bisogno e il desiderio di continuare a viversi questa relazione, a prescindere da tutto.

Lorenzo, però, ha puntualizzato di avere un’unica pretesa nei riguardi della coinquilina, ovvero, quella di continuare ad avere rispetto reciproco l’uno per l’altra. Shaila, allora, gli ha chiesto di essere un po’ più chiaro e lui ha svelato che non sarebbe disposto a tollerare di vedere la donna dormire con altri uomini. Nello specifico, se lei dorme con lui, deve farlo solamente con lui, altrimenti è bene che vada da altri.

Cosa hanno deciso la Gatta e Spolverato dopo il chiarimento

Alla luce di queste parole, Shaila Gatta ha replicato dicendo di trovarsi d’accordo con Lorenzo. Anche per lei il rispetto è alla base di tutto e crede che tra di loro questa sia una condizione che non manca di certo e non mancherà. Inoltre, Lorenzo ha palesato la forte attrazione fisica e mentale che nutre nei riguardi della Gatta, cosa che ha ricambiato anche lei. Al termine del confronto, i due si sono detti predisposti a continuare a viversi quello che c’è tra di loro, senza soffermarsi troppo sulla definizione del loro rapporto. La discussione, dunque, si è conclusa con un abbraccio che pare abbia fatto mettere da parte tutti i rancori e i malcontenti che ci sono stati ultimamente tra di loro.