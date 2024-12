Martedì 10 dicembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Tra i momenti particolarmente concitati c’è stato un gavettone subito da una dama del Trono Over. In merito a quello Classico, invece, c’è stato un epilogo inaspettato per Martina De Ioannon e non solo. Ecco cosa è successo.

Due abbandoni al Trono Classico di Uomini e Donne nella scorsa registrazione

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne ci saranno diversi colpi di scena. Martina De Ioannon bacerà Gianmarco in camerino. Le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che il ragazzo era andato da lei per chiarire e improvvisamente l’ha baciata e lei c’è stata. Ciro, nel vedere questa scena, si è molto arrabbiato ed ha preferito abbandonare il programma.

Per quanto riguarda Francesca Sorrentino, invece, la giovane ha deciso di non abbandonare il trono, ma ha chiesto di far scendere nuovi corteggiatori. Dinanzi questa richiesta, però, Gianmarco, l’unico ragazzo rimasto per la tronista, ha deciso di abbandonare il programma. Michele Longobardi ha preferito eliminare Mary, in quanto ha ammesso di sentirsi molto più avanti con Veronica e Amal. Proprio per tale motivo, ha deciso di portare fino alla scelta solamente loro due.

Gavettone al Trono Over, decisioni importanti e un ritorno

Passando al Trono Over, invece, c’è stato un momento iconico. Tina Cipollari ha fatto un gavettone a Gemma Galgani. Fabio sta continuando ad uscire con una dama nuova, tuttavia, ha palesato la volontà di chiarire le cose con Gemma. Quest’ultima si è commossa, così i due hanno ballato insieme, ma il tutto è durato molto poco e, quasi certamente, non porterà a nulla di che.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

In studio, poi, è tornata Pinuccia Della Giovanna in qualità di ospite. La donna ha cantato la sua nuova canzone. Diego Tavani e Claudia D’Agostino, poi, hanno interrotto la loro frequentazione. Dopo tanti alti e bassi, hanno capito di non essere fatti l’uno per l’altra. Mario Cusitore, infine, ha interrotto la conoscenza con una donna che stava frequentando, malgrado tra i due ci sia stato anche un bacio.