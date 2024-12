Il Grande Fratello ha provato in vari modi a risollevare le sorti delle dinamiche in casa e le novità introdotte in queste settimane iniziano mostrare i primi risultati. Nel corso della sedicesima puntata, hanno fatto il loro ingresso dei nuovi concorrenti, due dei quali erano stati sottoposti al giudizio di Jessica Morlacchi.

Tra Emanuele Fiori e Bernardo Cherubini, la cantante aveva optato per quest’ultimo, salvo poi scoprire che entrambi sarebbero entrati nel cast ufficiale. Uno di loro si sta attivando in ambito sentimentale e potrebbe regalare una “ship” inaspettata ai fan. Nelle ultime ore ha rivelato il suo interesse.

Emanuele Fiori è interessato ad una gieffina: sempre più vicini

Che l’amore sia il tema portante di questa edizione del Grande Fratello, è piuttosto evidente. Tra coppie separate e riappacificate, come quella di Lorenzo e Shaila, e altre che non vanno in porto, come quella di Mariavittoria ed Alfonso, qualcosa si smuove anche tra i nuovi inquilini della casa. In particolare, Emanuele Fiori ha catturato l’attenzione dei suoi compagni d’avventura.

Lorenzo e Stefano hanno notato che il gieffino ha trascorso nella notte precedente, diverso tempo con una delle ragazze entrate per ultime nel reality show. Creando una situazione di confidenze in giardino dunque, i due hanno colto l’occasione per indagare sull’argomento. “Ti piace Chiara?” hanno chiesto senza mezzi termini al fisioterapista, che non ha esitato a confessare i suoi sentimenti.

La confessione di Emanuele Fiori su Chiara

Il gossip all’interno della casa è all’ordine del giorno ed Emanuele Fiori ha fornito del materiale interessante ai coinquilini in queste ore. Sottoposto alla domanda di Lorenzo e Stefano su un possibile interesse per Chiara, il 28enne ha confermato: “Mi trovo bene” tentando dapprima di sviare per poi approfondire.

“Esteticamente ti piace? E mentalmente?”, ha continuato Spolverato. In entrambi i casi, le risposte di Emanuele sono state affermative. Sembra dunque, che il milanese per il momento non voglia esporsi troppo, tanto che i ragazzi si divertono a prenderlo scherzosamente in giro. “Bho vediamo, ci sta, non ho sbatti. Non è il momento, mi sto sentendo con mille tipe”, lo canzona Stefano, mentre lui risponde con delle risate. Fiori però, sembrerebbe allo stesso tempo frenato dal comportamento ancora poco espansivo della gieffina.

“Io la chiamo Elsa, la regina di ghiaccio”, ha affermato poco dopo. Insieme ai compagni ha concordato sul fatto che Chiara non sia ancora pronta a lasciarsi andare nella conoscenza. Il poco tempo trascorso insieme potrebbe essere uno dei motivi, ma nel frattempo sui social impazza già la nuova ship. L’ennesima coppia di questa edizione potrebbe essere proprio sul punto di nascere?