Le anticipazioni di Uomini e Donne relative a questa settimana, che va dal 9 al 13 dicembre, rivelano che ci saranno dei momenti molto concitati sia per quanto riguarda il Trono Classico, sia per quello Over. Soprattutto Gemma Galgani si troverà a vivere un brutto momento a causa di Fabio. Inoltre, ci sarà un ritorno inaspettato, delle discussioni molto accese e un colpo di scena per una coppia “fantasma”. Ecco cosa succederà.

Brutto momento per Gemma a Uomini e Donne, un ritorno e un abbandono

Comincia una nuova settimana di messe in onda di puntate di Uomini e Donne. Partendo dalle dinamiche del Trono Over, nei prossimi appuntamenti assisteremo ad un momento molto concitato per Gemma. La donna si vedrà costretta a chiudere inesorabilmente la conoscenza con Fabio poiché, a seguito delle segnalazioni che sono trapelate sul suo conto, la donna non si fida più di lui. D’altro canto, però, c’è da dire anche che Fabio sarà molto ostile nei riguardi di Gemma, in quanto la dipingerà come una donna falsa, che sta nel programma solamente per visibilità e non per cercare veramente l’amore. Il cavaliere scriverà una lettera a tal proposito in cui smaschererà la donna. Quest’ultima rimarrà molto male e verrà attaccata da Tina Cipollari, la quale ballerà con Fabio.

In studio, poi, Mario Cusitore riapparirà in quanto rivelerà di essere tornato per corteggiare Prasanna. Arriverà poi un colpo di scena per una coppia “fantasma”, stiamo parlando di William e una dama che stava conoscendo. Dei due non si è mai parlato durante le scorse puntate di UeD, sta di fatto che non si sono mai accomodati a centro studio. I due, però, annunceranno la volontà di andare via insieme dalla trasmissione. Diego Tavani e Claudia D’Agostino dormiranno insieme, ma lei avrà qualcosa da recriminare al cavaliere che solleverà non poche discussioni. Sabrina uscirà con Diego, ma quest’ultimo si dirà interessato anche ad altre dame.

Liti, baci e “contentini” al Trono Classico di UeD

Passando alle vicende del Trono Classico, invece, Francesca Sorrentino si renderà protagonista di una sfuriata contro i suoi corteggiatori. La ragazza, infatti, dirà di essere rimasta molto male del fatto che nessuno le abbia fatto gli auguri di compleanno. Questo la spingerà a credere che nessuno sia realmente interessato a lei. Per Michele Longobardi tornerà Veronica, ma le cose tra i due non andranno nel migliore dei modi, sta di fatto che avranno una discussione molto forte a seguito della quale lei andrà via di nuovo. Martina De Ioannon continuerà ad uscire principalmente con Gianmarco e Ciro. Con il primo scatterà il bacio che, ovviamente, farà rimanere molto male il napoletano. Nel corso delle puntate, però, la tronista cercherà di tenere buoni entrambi i corteggiatori decidendo di ballare prima con uno e poi con l’altro.