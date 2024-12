La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un momento decisamente trash. Tina Cipollari ha messo in forte imbarazzo Gemma Galgani, in quanto le ha fornito una serie di indicazioni e consigli su come comportarsi in occasione della prima notte con Fabio. La scena è stata davvero epica ed ha portato a dei risvolti inaspettati.

Tina stuzzica Gemma, Fabio si arrabbia a UeD

La frequentazione tra Gemma Galgani e Fabio sta iniziando a mostrare dei segni di cedimento, che presto porteranno ad un epilogo molto increscioso. Tina Cipollari ha deciso di smuovere un po’ le cose tra i due andando in camerino dalla dama con dei consigli su come fare per riuscire ad andare a letto con Fabio. In particolar modo, l’opinionista si è recata dalla Galgani con delle pillole blu, da dare eventualmente al cavaliere in caso di bisogno, ma non solo. Tina ha fornito anche degli anticoncezionali alla torinese, nonché dei completini intimi da indossare per riuscire a stuzzicare le fantasie di Fabio.

Gemma, lì per lì, è rimasta imperterrita. In studio, poi, si è scagliata contro Tina accusandola di essere stata eccessiva e di averle mancato di rispetto. In ogni caso, la Glgani ha ammesso che tra lei e il cavaliere non ci sia stato assolutamente niente. Successivamente, poi, è entrato anche Fabio, il quale si è detto alquanto imbarazzato dal comportamento di Tina, in quanto queste sono per lui delle cose molto private. Sia l’opinionista sia Maria De Filippi hanno cercato di far capire all’uomo che si trattasse di uno scherzo, ma lui ha continuato a mostrarsi contrariato.

Segnalazione su Fabio e scenata

Una volta archiviato questo argomento, poi, nella puntata di oggi di UeD si è parlato di una segnalazione su Fabio. Gemma, infatti, è apparsa alquanto delusa dal cavaliere in quanto le hanno detto che potrebbe avere una relazione al di fuori del programma con una donna spagnola. L’autore della segnalazione ha detto a Gemma che Fabio sarebbe nel programma solamente per visibilità e per fare spettacolo. Inoltre, il motivo per il quale non si lascia andare con la Galgani sta proprio nel fatto che l’uomo sarebbe fidanzato e la donna in questione lo avrebbe “minacciato” di lasciarlo nel caso in cui fosse andato oltre con Gemma.

Dinanzi tale segnalazione, la reazione di Fabio è stata alquanto inattesa. Invece di negare quanto emerso, il protagonista è apparso infastidito dal fatto che Gemma avesse fatto delle indagini sul suo conto. Fabio si è detto ferito e deluso dal comportamento della donna. Il pubblico in studio è andato contro il cavaliere in favore di Gemma. Alla fine, poi, l’uomo è uscito furioso dallo studio e la dama l’ha seguito.