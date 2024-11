Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno infranto il regolamento del Grande Fratello? Tale notizia sta animando questa domenica a causa di alcune confessioni fatte da Tommaso Franchi a Mariavittoria Minghetti. Il ragazzo, infatti, parlando con la sua compagna d’avventura, si è lasciato scappare qualcosa di troppo sulla neo coppia nata all’interno della casa.

La confessione di Tommaso Franchi su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al GF

Tommaso e Mariavittoria sembrano essere finalmente riusciti a trovare un punto d’incontro, sta di fatto che in questi giorni lui le ha fatto anche un’importante dichiarazione. Ebbene, proprio durante un momento di scambio di confidenze, è emerso qualcosa di compromettente su Shaila e Lorenzo. I due hanno trascorso una settimana al GF Spagnolo, per poi rientrare in quello italiano da coppia.

Durante la loro permanenza fuori, però, pare che i due abbiano commesso qualche irregolarità non tollerata dal Grande Fratello. Tommaso ha ammesso di sapere che Shaila e Lorenzo abbiano avuto modo di consultare i social mentre erano in Spagna. Mariavittoria è rimasta un po’ basita da questa confessione, cogli gli ha chiesto da chi avesse avuto questa informazione. Ebbene, senza troppi giri di parole, Tommaso ha ammesso che sarebbe stato proprio Lorenzo a fargli questa confessione. Il ragazzo ha parlato a voce molto bassa, forse nella speranza che le sue parole non venissero udite, ma così non è stato.

Regolamento infranto e sconcerto da parte del web

Dinanzi queste parole, ovviamente, la Minghetti non ha potuto fare a meno di rimanere un po’ perplessa, in quanto il regolamento del GF parla chiaro, i concorrenti non possono avere alcun tipo di contatto con l’esterno. Ad ogni modo, vale anche la pena di dire che, nelle ultime edizioni, questo principio è venuto un po’ meno.

Ormai sta capitando sempre più spesso di vedere concorrenti che entrano ed escono dalla casa più spiata d’Italia come se nulla fosse. Basti pensare, ad esempio, a tutte le volte che nella scorsa edizione lo ha fatto Beatrice Luzzi. Ad ogni modo, essere posti dinanzi il fatto compiuto genera sempre un certo malcontento nei telespettatori che, ormai, credono sempre meno all’autenticità del reality show. Ad ogni modo, adesso che la questione è venuta allo scoperto, ci saranno delle ripercussioni per Shaila e Lorenzo? Guardando un po’ al passato sembra proprio di no.