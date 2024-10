Il rapporto tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti sembra essere più contorto del previsto. Malgrado questo, però, i due ragazzi non sono mai riusciti ad ottenere grandi blocchi durante le puntate del Grande Fratello. Adesso, però, potrebbero esserci delle novità. In queste ore, infatti, il ragazzo ha fatto una dichiarazione inaspettata alla sua coinquilina.

Tommaso mette un punto con Maica Benedicto al GF

Nella casa del Grande Fratello pare sia pronto a decollare un nuovo flirt, ovvero, quello tra Mariavittoria e Tommaso. I due stanno facendo il tira e molla da settimane. Fino a ieri sembrava che il ragazzo fosse preso da Maica Benedicto, cosa che aveva spinto Mariavittoria ad avere uno sfogo. Adesso, invece, le cose stanno prendendo una piega differente.

Durante una chiacchierata con Luca Calvani, quest’ultimo ha punzecchiato il suo compagno d’avventura dicendo di vederlo già scorrazzare tra le strade di Madrid. Tommaso, però, ha subito frenato l’entusiasmo del coinquilino dicendo che, in realtà, questo non sarebbe mai accaduto. Successivamente, poi, il giovane ha avuto un confronto diretto con Mariavittoria, a cui ha fatto una dichiarazione inaspettata.

Franchi fa una dichiarazione spiazzante a Mariavittoria Minghetti

Una volta stabilito di non essere interessato alla concorrente del GF spagnolo, Tommaso Franchi si è aperto con Mariavittoria Minghetti e le ha detto che, se lei vuole, i due possono conoscersi al di fuori della trasmissione. Se all’interno della casa lei si sente un po’ troppo inibita e osservata, infatti, non c’è alcuna fretta, i due possono coltivare il loro rapporto fuori e vedere come va.

Il giovane, dunque, ha proposto alla ragazza di proseguire la frequentazione anche dopo il reality show. La Minghetti, dal canto suo, è stata molto felice delle sue parole, sta di fatto che ha ammesso che, effettivamente, detesta esternare troppo i suoi sentimenti in pubblico, dinanzi milioni di telespettatori. Alla luce di questo, naturalmente, viene un po’ da sé il domandarsi per quale ragione la donna abbia deciso di partecipare ad un programma come il GF dove la privacy è sicuramente un optional. Ad ogni modo, cosa succederà adesso? I due stanno davvero ponendo le basi per dare luogo a qualcosa di importante al di fuori? Vedremo.