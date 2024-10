Nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne sono stati ospitati alcuni dei protagonisti dell’edizione di Temptation Island che è appena volta al termine.. Tra di loro ci sono stati anche Alfred e la single Sofia, i quali hanno riportato due versioni dei fatti diametralmente opposte rispetto a quanto successo tra di loro dopo la fine del programma. Ad ogni modo, a generare particolare clamore è il fatto che, molto probabilmente, Maria De Filippi ha messo gli occhi sulla ragazza al punto da pensare di offrirle il Trono.

I gossip su Sofia sul Trono di Uomini e Donne

Lo staff di Uomini e Donne ha modificato la programmazione delle puntate del 23 e 24 ottobre. In tali date, infatti, invece che andare in onda il consueto appuntamento con UeD, sono trasmesse due puntate speciali incentrate sugli ex protagonisti di Temptation Island. Tra quelli che hanno parlato nella messa in onda di ieri ci sono stati anche Alfred e Sofia.

Ebbene, proprio in merito alla ragazza, sono emerse delle indiscrezioni. Pare, infatti, che Maria De Filippi abbia intenzione di puntare sulla giovane per la seconda parte del Trono di Uomini e Donne. Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, infatti, Sofia Costantini potrebbe diventare la nuova tronista di UeD a partire dall’anno nuovo.

Sofia conquista il pubblico di UeD, Alfred viene annientato

Al momento, ovviamente, si tratta solamente di indiscrezioni, che non sono state confermate, anche perché è davvero troppo presto per poterne parlare. In ogni caso, i modi di fare di Sofia pare abbiano conquistato un po’ tutti. Durante il confronto avvenuto ieri a UeD con Alfred, la ragazza ha esposto con intelligenza e sagacia la sua versione dei fatti, finendo per far schierare quasi tutti contro Alfred.

Quest’ultimo, infatti, è stato accusato di aver preso in giro sia Anna sia Sofia, in quanto è un traditore seriale che desidera mantenere il piede in più scarpe. Anche i presenti in studio si sono scagliati contro di lui, specie Gianni Sperti. Anche il pubblico da casa, però, sembra aver rivalutato la single Sofia. Proprio per questo, la scelta di metterla sul Trono di Uomini e Donne potrebbe rivelarsi particolarmente azzeccata.