Al Trono Classico di Uomini e Donne nella puntata di oggi c’è stato un momento molto concitato che ha riguardato i due tronisti, Alessio Pecorelli e Michele Longobardi. I due si stanno contendendo la corteggiatrice Amal, tuttavia, ad un certo punto la situazione si è scaldata parecchio, sta di fatto che uno dei due ha preso una decisione drastica.

Duro confronto tra Michele e Amal a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, dopo aver parlato di Trono Over, Maria De Filippi è passata a quello Classico. Al centro dell’attenzione ci sono stati Alessio Pecorelli e Michele Longobardi. La corteggiatrice Amal ha deciso di andare da Michele dopo la scorsa puntata per avere un chiarimento con lui. In tale occasione, però, il tronista l’ha trattata piuttosto male dicendole di non voler parlare con lei in quanto non la reputa sincera. Lei ha provato in tutti i modi a comunicare con il ragazzo, ma lui è stato sulla difensiva. Ad un certo punto lui ha addirittura lasciato l’esterna chiamando la redazione.

Successivamente, poi, si è vista l’esterna tra Amal e Alessio. I due sono stati molto bene e si sono divertiti parecchio. Il ragazzo ha conosciuto virtualmente anche la mamma di lei mediante una videochiamata per ringraziarla di un regalo che la donna gli ha fatto.

Amal asfaltata dal tronista e e dagli opinionisti

Nel vedere quanto i due siano stati bene in esterna, Michele ha preso la parola ed ha rivelato che quelle immagini non hanno fatto altro che confermare quello che già credeva, ovvero, che non può fidarsi della corteggiatrice. Quest’ultima non ha preso bene le affermazioni del tronista, sta di fatto che l’ha accusato di essere troppo accecato dal suo ego. La sua reazione, infatti, è stata eccessiva. Dinanzi queste parole, Michele si è alzato ed è andato a sedersi chiudendo la conoscenza con la ragazza.

Ad un certo punto, poi, Gianni Sperti ha preso la parola per accusare la corteggiatrice di essere falsa e ridicola a riversare le colpe su Michele quando, in realtà è palese a tutti che a lei piaccia di più Alessio e sta facendo tutto questo solo per uscire “pulita”. Longobardi si è così infervorato al punto da lasciare lo studio, per poi rientrare e continuare ad asfaltare Amal. In merito ad Alessio, per contro, il ragazzo si è detto felice di come stiano andando le cose con la ragazza, sta di fatto che hanno ballato insieme.