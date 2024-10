Gemma Galgani sta conoscendo un nuovo cavaliere di nome Salvatore a Uomini e Donne. I due si sono rapportati nel corso della puntata di oggi del programma. Successivamente, poi, si è parlato anche si Sabrina e Gabriele, e non sono mancate le discussioni e le polemiche .

Salvatore dice frasi importanti su Gemma a Uomini e Donne, problemi tra Gabriele e Sabrina

La puntata odierna di Uomini e Donne è cominciata dal Trono Over con Gemma Galgani al centro studio insieme a Salvatore. I due sono usciti insieme di recente e si sono trovati molto bene. Lui ha detto delle frasi molto importanti, sta di fatto che ha ammesso di avere intenzioni serie con la donna. Se le cose dovessero decollare, lui potrebbe anche pensare ad una convivenza. Per contro, però, Gemma è stata un po’ più frenata, sta di fatto che gli opinionisti hanno accusato la donna di non essere interessata a lui.

Successivamente, poi, è stata la volta di Gabriele e Sabrina. Le cose tra i due, purtroppo, non stanno andando nel modo giusto. I due a centro studio hanno raccontato di non essersi sentiti per tutta la settimana. Lui si è giustificato dicendo di non averla chiamata in quanto lei gli ha detto di voler stare un po’ da sola. La dama, dal canto suo, ha ammesso che si aspettava comunque qualche gesto da parte sua in quanto non è stata molto bene e sperava che lui si interessasse, cosa che non è avvenuta.

Tina Cipollari asfalta Sabrina, Gabriele chiude la conoscenza

Ad un certo punto, poi, è intervenuta Tina Cipollari che ha attaccato Sabrina. Secondo l’opinionista la donna, in una scorsa puntata, si è professata come una donna di larghe vedute, pronta ad accettare l’essere libertino del cavaliere, mentre adesso è tornata ad essere pesante e petulante. Sabrina si è molto risentita ed ha accusato il cavaliere di averla usata in quanto in privato lui le ha detto delle cose molto forti, come ad esempio l’ha chiamata “tesoro”. Dinanzi queste parole Tina è esplosa ed ha accusato la dama di essere ridicola e di essere davvero immatura.

Anche Gabriele ha accusato la donna di essere contraddittoria in quanto predica in un modo e razzola in maniera totalmente diversa, ragion per cui non ha intenzione di proseguire la loro conoscenza. Lei è rimasta un po’ interdetta e provata, sta di fatto che si è fatta portare anche dell’acqua per cercare di calmarsi. Ad ogni modo, a malincuore e con le lacrime agli occhi la donna ha dovuto accettare la decisione del suo interlocutore. Per Gabriele, poi, è arrivata una nuova dama, che lui ha fatto scendere. Dopo aver ascoltato la sua presentazione, il cavaliere ha deciso di mandarla via. Il cavaliere ha deciso di ballare con Ilaria, con cui ha intenzione di continuare ad uscire e Sabrina è scoppiata in lacrime.