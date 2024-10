La puntata del 21 ottobre di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Mario Cusitore, Margherita e Morena. Una delle due dame ha avuto un ripensamento sul cavaliere. A seguire, poi, si è parlato anche di altri argomenti. Ecco quello che è accaduto.

Colpo di scena tra Margherita e Mario a Uomini e Donne, Gianni sminuisce Cusitore

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena tra Mario Cusitore, Morena e Margherita. Quest’ultima ha rivelato di essersi ricreduta sul conto del ragazzo, sta di fatto che lo ha ricontattato chiedendogli di vedersi. L’esterna c’è stata e entrambi sono stati molto bene. In tale occasione c0è stato un chiarimento tra di loro, in quanto entrambi hanno riconosciuto i propri errori. Margherita ha ammesso di aver capito di nutrire un interesse molto forte nei riguardi di Mario, pertanto, ha intenzione di continuare.

Anche Mario è apparso contento di questo ricongiungimento. Lui le ha proposto di venire a Napoli, e in questa circostanza le ha presentato il suo gatto, sua madre e una coppia di amici. Margherita è rimasta molto contenta di questo gesto. La donna, però, ha precisato che tra i due non ci sia stato alcun rapporto fisico, sta di fatto che hanno dormito separatamente. Tina Cipollari ha messo in dubbio questa versione dei fatti. Gianni Sperti, invece, ha sminuito i gesti di Mario accusandolo di essere fatto così. sta di fatto che nella scorsa edizione si fece addirittura un tatuaggio per Ida Platano.

Nuovo confronto tra Morena e Mario, arrivano nuove dame e Margherita spiazza

Malgrado questo, però, Mario ha voluto confrontarsi anche con Morena. Nello specifico, le ha chiesto se fosse sicura di non voler uscire più con lui. Margherita è rimasta un po” stranita poiché, dopo i bei gesti di lui, non si aspettava una cosa del genere. Morena, dal canto suo, ha ribadito di essere ancora molto delusa da Mario per quanto accaduto in precedenza. La donna è convinta che Cusitore abbia fatto confessioni intime sul loro conto solo per metterla in difficoltà e “vendicarsi” del fatto che lei lo avesse liquidato.

Morena ha dato del cafone a Mario in quanto non si sarebbe mai dovuto permettere di fare delle confessioni così intime su di loro. Per tale motivo, la donna ha confermato la sua volontà di interrompere la frequentazione con il cavaliere, mentre Margherita, nonostante l’interesse di lui per un’altra, ha voluto continuare.

Al termine di questi confronti, poi, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio tre nuove corteggiatrici venute per conoscere Mario. Una di loro ha già avuto dei contatti con il cavaliere, in quanto in passato si sono scritti. Dopo aver ascoltato le tre presentazioni, Cusitore ha deciso di mandarle via tutte, ma semplicemente perché non attratto da nessuna di loro. A stupire è stata soprattutto la reazione di Margherita, la quale non è sembrata disturbata dal fatto che Mario fosse aperto a nuove conoscenze. In studio c’è chi ha messo in dubbio il suo essere diventata così “aperta”.