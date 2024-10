Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è continuato a parlare di quanto accaduto ieri tra Mario Cusitore e Morena. Tra i due c’è stata una nuova discussione, ma non solo. Al centro dell’attenzione ci sono stati anche i tronisti, specie Alessio Pecorelli e Michele Longobardi. Ecco cosa è successo.

Morena svela perché non voleva raccontare di essere stata con Mario a Uomini e Donne

La puntata del 17 ottobre di Uomini e Donne è stata caratterizzata da un nuovo scontro tra Mario Cusitore e Morena. Il ragazzo ha confessato di essere stato a letto con la dama, cosa che lei non avrebbe voluto rendere nota. La dama quest’oggi ha specificato che avrebbe preferito tenere la cosa segreta non per mancanza di rispetto nei riguardi della redazione e del programma, ma per rispetto ai suoi genitori. Purtroppo, però, Mario non ha mantenuto il segreto e, in preda alla rabbia per la piega che stava prendendo la discussione, ha svelato tutto. I presenti in studio, però, sono apparsi molto di più dalla parte del ragazzo, accusando Morena di essere una bugiarda. Questo, ovviamente, ha messo la donna in difficoltà.

Successivamente, poi, si è parlato di Sabrina e Gabriele. I due stanno continuando la loro conoscenza, ma lui è uscito anche con Giovanna. Questo ha fatto rimanere male Sabrina, malgrado sapesse benissimo che il cavaliere fosse intenzionato ad uscire con altre dame. Ad ogni modo, alla fine del dibattito, lui ha ammesso di voler ballare proprio con lei.

Amal contesa tra Michele e Alessio, Longobardi prende una decisione

Passando al Trono Classico, invece, al centro dell’attenzione ci sono stati i ragazzi. Sia Michele Longobardi sia Alessio Pecorelli stanno uscendo con Amal. Il primo credeva dio essere l’unico a frequentare la ragazza, ma in puntata si è trovato a fare una scoperta alquanto inattesa. Dopo la loro uscita, infatti, la corteggiatrice ha voluto vedere anche Alessio. Entrambe le esterne sono andate abbastanza bene, anche se con Michele la giovane è stata un po’ più restia a lasciarsi andare.

In studio Michele è rimasto molto male sta di fatto che ha sbottato contro la corteggiatrice dicendole che non avrebbe più avuto intenzione di tenerla. Lei ha reagito male ed ha risposto a tono al tronista accusandolo di sentirsi troppo superiore a tutti. I due hanno avuto un alterco abbastanza pesante, al termine del quale Michele si è alzato ed è tornato al suo posto dichiarando che, malgrado nutrisse un forte interesse per la ragazza, la sua dignità fosse più importante, quindi, è rimasto fedele alla sua volontà di eliminarla. Amal, così è rimasta solo per Alessio.