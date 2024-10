Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, che sono state effettuate lunedì 14 e martedì 15 ottobre, hanno generato molto clamore due assenze in particolare, ovvero, quelle di Aurora Tropea e Cristina Tenuta. Questo, dunque, ha spinto i fan del programma a farsi delle domande, ma non solo. Stando ad alcune indiscrezioni social, pare proprio che queste assenze non siano state casuali.

Le indiscrezioni sull’assenza di Aurora Tropea e Cristina Tenuta da Uomini e Donne: cosa si vocifera

A Uomini e Donne si sa, i protagonisti vanno e vengono, eccezion fatta per alcuni protagonisti che, invece, sembrano essere diventati parte integrante dello staff, come ad esempio Gemma Galgani. Ad ogni modo, in questi giorni stanno circolando delle voci alquanto criptiche sul web. Nelle ultime due registrazioni di UeD non erano presenti né Aurora Tropea né Cristina Tenuta. Contestualmente, sull’account X (ex Twitter) di Boomerissima è stata diffusa la notizia secondo la quale la redazione avrebbe preso una decisione drastica.

Nello specifico, pare che le due donne potrebbero essere state allontanate dal programma. Entrambe di recente avevano ricevuto la visita di nuovi corteggiatori, che stranamente avevano anche deciso di tenere. Di loro, però, non si è mai parlato, ragion per cui si crede che, in realtà, le cose non siano andate a buon fine.

Mario Cusitore messo in pausa?

C’è da dire che entrambe le donne sono anni che non riescono a costruire nulla di serio all’interno della trasmissione. Le due sembrano essere diventate quasi delle opinioniste, pronte a manifestare la loro opinione solamente per seminare zizania. Ebbene, la redazione di UeD potrebbe essersi stufata di tutto ciò, decidendo di non convocare più le due donne.

Per il momento, le dirette interessate non hanno proferito parola sulla faccenda, quindi, non resta che attendere per vedere se le cose andranno realmente in questa direzione. Inoltre, si vocifera anche di un possibile stop per Mario Cusitore. Dopo i recenti accadimenti, come quanto accaduto nella puntata di ieri del programma, il cavaliere potrebbe essere stato messo in panchina per un po’. Staremo a vedere