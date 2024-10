La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con una bella sorpresa per Gemma Galgani, la donna ha ricevuto la visita di un nuovo cavaliere di nome Salvatore. A seguire, poi, sono stati affrontati altri temi che hanno generato un certo clamore, come le confessioni bollenti di Mario Cusitore.

Nuovo cavaliere per Gemma, liti e conoscenze chiuse Uomini e Donne

Dopo aver chiuso ogni tipo di contatto con Valerio, Gemma Galgani ha conosciuto un nuovo cavaliere, venuto a Uomini e Donne per lei, che ha deciso di tenere. Successivamente, poi, il clima è divenuto decisamente più caldo nel momento in cui a centro studio si sono seduti Mario Cusitore, Juri, Margherita e Morena.

Inizialmente si è parlato di Yuri e Margherita, i quali sono usciti insieme e sono stati anche piuttosto bene. La cosa, però, ha un po’ innervosito Mario che, infatti, ha avuto una discussione con la dama. I due alla fine hanno deciso di smettere di frequentarsi, sta di fatto che lei gli ha restituito una felpa che lui le aveva regalato. Juri, dal canto suo, sta uscendo anche con Ilaria, ma i due non si sono dati l’esclusiva, quindi, stanno vedendo anche altre persone. La leggerezza con cui tutti i protagonisti stanno vivendo questi rapporti ha generato un certo sgomento in studio. Tornando a Mario Cusitore, poi, nella puntata di oggi di UeD si è parlato dell’uscita tra il cavaliere e Morena. Quest’ultima ha ammesso di non voler continuare la conoscenza con il napoletano

Margherita è uscita con Juri, e Mario ha qualcosa da dire… #UominieDonne pic.twitter.com/0XPabkOyRg — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 16, 2024

Barbara lascia lo studio e Mario fa una confessione

Successivamente, poi, c’è stata una lite molto accesa tra Juri e Barbara De Santi. Tra i due non c’è assolutamente affinità, sta di fatto che si sono duramente battibeccati a causa di alcune incompatibilità caratteriali. La lite ha innervosito così tanto Barbara, al punto da lasciare lo studio furiosa. Successivamente, poi, la donna è rientrata per conoscere un nuovo cavaliere venuto in trasmissione per lei, che la donna ha deciso di tenere. La nuova conoscenza, dunque, p stata suggellata da un ballo.

Una volta ripristinato il clima tranquillo, Juri ha chiesto scusa a Barbara per i toni adoperati. Poi si è parlato nuovamente di Mario e Morena. I due hanno avuto una discussione particolarmente accese al punto che Cusitore ha confessato di aver avuto un rapporto intimo in auto con la donna. In studio, ovviamente, è scoppiato il caos, ma di questo si continuerà a parlare domani.