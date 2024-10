Le nomination sono sempre un momento di confronto e scontro al Grande Fratello. In particolare quelle che ci sono state nel corso della puntata di ieri hanno generato un po’ di caos ed hanno modificato alcune alleanze. Oltre al confronto tra Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti, anche Lorenzo Spolverato e Yulia Bruschi hanno avuto un faccia a faccia a chiusura della diretta. Il ragazzo è rimasto molto male per un atteggiamento assunto dalla sua amica durante la puntata, ragion per cui ha deciso di parlarle.

Ecco perché Lorenzo Spolverato è rimasto deluso da Yulia Bruschi al GF

Dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello c’è stato un confronto tra Lorenzo Spolverato e Yulia Bruschi. I due hanno legato parecchio all’interno della casa, eppure questo legame non si è evinto durante la diretta, almeno questa è stata la percezione di Lorenzo. Il ragazzo, infatti, è stato parecchio attaccato in diverse occasioni, specie in fase di nomination, ragion per cui si aspettava un minimo di difesa da parte di Yulia.

Quest’ultima, però, è sembrata avallare le critiche mosse contro il ragazzo, cosa che ha infastidito non poco Spolverato. Dopo la puntata, infatti, il giovane è andato dalla coinquilina per parlarle. In tale occasione le ha detto di essere rimasto deluso in quanto si aspettava un intervento da parte sua per difenderlo. Questo non perché lui non sia in grado di farlo da solo, ma semplicemente perché, in quanto amici, si aspettava una qualche parola di bene da parte sua.

Yulia non si fida più di Lorenzo: il confronto

La replica di Yulia, però, è stata alquanto lapidaria. Nello specifico, la ragazza ha ammesso che, anche se i due sono amici, questo non vuol dire che lei debba trovarsi sempre d’accordo con lui. Se ci sono delle cose che non le piacciono del suo comportamento, non esita a palesarle, o a condividere il punto di vista di altri concorrenti. Inoltre, la Bruschi ha aggiunto anche altro. In particolare, la ragazza ha chiarito che, ultimamente, ha notato un cambiamento in Lorenzo. Nello specifico, lo vede spesso chiacchierare con Amanda Lecciso e lo trova diverso.

In virtù di tutto questo, Yulia ha detto di aver iniziato a maturare dei dubbi nei suoi riguardi. A quanto pare, non si fida più di lui. Per contro, Spolverato ha ammesso di reputare ancora la Bruschi una persona cara e importante nella casa del Grande Fratello, sta di fatto che non dubita minimamente della sua sincerità. Il giovane, poi, ha invitato la coinquilina a fidarsi di lui, in quanto non è cambiato affatto. La conversazione si è conclusa con un abbraccio, ma le cose saranno davvero chiarite?