Dopo la messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti hanno avuto un confronto. Le due ragazze non hanno mai avuto modo di legare particolarmente tra loro nel corso di queste prime settimane di permanenza all’interno della casa. Questo, di fatti, ha spinto Mariavittoria a nominare la coinquilina, cosa che dopo la puntata di ieri ha voluto chiarire. Le due protagoniste, così, hanno avuto un confronto molto importante.

Mariavittoria Minghetti sente il bisogno di dire delle cose a Shaila Gatta dopo il GF

Una volta conclusa la puntata di ieri del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti ha deciso di andare a parlare con Shaila Gatta dei motivi per cui ha deciso di nominarla. Nello specifico, la ragazza ha voluto chiarire di non avere assolutamente nulla contro la coinquilina, anzi, caratterialmente è una persona che le piace anche molto. Purtroppo, però, l’ha votata in quanto ha legato di più con altre persone, che non se la sentiva di nominare.

Mariavittoria, però, ha specificato di essere molto propensa ad instaurare un rapporto di amicizia con la ballerina, in quanto crede che le due possano essere abbastanza affini. La giovane è stata interrotta più volte da Shaila, la quale ha chiarito di aver compreso perfettamente le sue ragioni ed ha ammesso di non avercela affatto con lei, in quanto è un gioco ed è normale che debbano essere fatte delle scelte.

La promessa di Shaila e Mariavittoria

Dinanzi le parole comprensive di Shaila, però, Mariavittoria ha replicato ammettendo di tenerci comunque a chiarire ogni cosa con la sua coinquilina, in quanto non vorrebbe che si creassero degli equivoci. In ogni caso, le due ragazze hanno chiacchierato in maniera affabile per un po’ di tempo e, alla fine del loro confronto, hanno deciso di farsi una promessa reciproca. Nello specifico, entrambe si sono dette intenzionate a fare di tutto per conoscersi meglio e rafforzare il loro rapporto, ci riusciranno? Questo è certamente un buon inizio, non resta che attendere per vedere come evolverà il rapporto.