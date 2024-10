Il Grande Fratello si conferma come uno dei reality show più sorprendenti della tv, merito anche della diretta in prima serata su Canale 5 durante la quale può accadere davvero di tutto. L’ottava puntata non ha deluso i telespettatori, riservando numerosi colpi di scena che spaziano dalla coppia Enzo Paolo e Carmen a diversi scontri. Inoltre è stato rivelato il nome del secondo eliminato ufficiale di questa diciottesima edizione.

GF 18, ottava puntata: la situazione delle coppie

Una delle tematiche più chiacchierate nel GF 18 è sicuramente quella dell’amore. Yulia Bruschi aveva avuto sentore che sarebbe stata protagonista di questa puntata ed in effetti così è stato. Poco prima della diretta si era detta intenzionata a demolire una delle coinquiline, senza però rivelare di chi si trattasse. Con tutta probabilità di Jessica Morlacchi, che viene tutt’ora interrogata sul rapporto della concorrente con Giglio.

L’anello regalato dall’ex di Yulia è volato via, mentre i due sono sempre più vicini ed intenzionati a viversi la loro crescente attrazione. Cosa accade invece nel famoso quadrilatero? Shaila conferma la sua posizione, affermando di aver riscoperto Javier e di volerlo conoscere, senza fretta di un bacio. Lorenzo invece, è tornato a parlare bene di Helena, affermando addirittura di volerla in finale e contraddicendosi su quanto detto pochi giorni prima.

GF 18, ottava puntata: l’amore di Enzo Paolo e Carmen messo alla prova

L’ingresso di Carmen Russo nella casa del GF durante la settima puntata ha creato grande curiosità. Era stato il ballerino a rivelare di vivere un momento di crisi con la moglie, principalmente a causa della sua insicurezza. Messa di fronte ai filmati, la Russo ha confermato che si tratti soltanto dei suoi pensieri, dando ancora una volta prova del sostegno e dell’amore che nutre verso il marito.

Ma Alfonso Signorini non si è accontentato di questo e ha voluto testare ulteriormente la loro unione, sottoponendoli ad un’intervista doppia, superata naturalmente a pieni voti. I coreografi hanno dimostrato di essere legati da un filo indissolubile, poco prima che Carmen salutasse i compagni di avventura per poi tornare alla sua vita fuori dalla casa.

GF 18, ottava puntata: imprevisti e secondo eliminato

Durante la puntata del GF, non passa minuto senza che qualcosa di imprevisto possa accadere. Durante la serata di lunedì ha particolarmente colpito il momento in cui le trasmissioni sono saltate. Sullo schermo di tutta Italia è comparso un fermo immagine multicolor d’altri tempi, con la scritta “Studio 15 HD CDP Cologno” che indicava un problema tecnico. Il tutto si è risolto in pochi secondi.

L’ottavo appuntamento è stato decisivo per le sorti dei concorrenti al televoto, che hanno scoperto chi ha dovuto abbandonare definitivamente il reality show. Si sono salvati Yulia, Helena, Tommaso, Clayton e Amanda, mentre è stato eliminato Michael Castorino, accolto poi in studio da conduttore e opinioniste.

GF 18, ottava puntata: immuni e nomination

La puntata si è conclusa come sempre con le nuove nomination. Gli immuni di questa settimana, scelti dagli stessi inquilini, sono Enzo Paolo, Giglio e le Non è la Rai. A loro si sono aggiunti Iago, scelto da Cesara Buonamici, e Mariavittoria, salvata da Beatrice Luzzi.

Nell’ultimo blocco dunque, i concorrenti hanno espresso le loro preferenze tra delusioni e malumori. Sono finiti al televoto per il prossimo lunedì: Shaila, Yulia, Lorenzo e Amanda. Nell’attesa di scoprire quale tra questi personaggi forte avrà la peggio, rivivi le emozioni della puntata scoprendo come rivedere la replica.